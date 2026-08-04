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Головна Мобілізація Які документи потрібні вчителю для виїзду з тещею за кордон

Які документи потрібні вчителю для виїзду з тещею за кордон

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 20:00
Виїзд чоловіка за кордон для супроводу матері дружини
Перевірка мандрівників на виїзді з України на КПП. Фото: ілюстративний колаж Новини.LIVE, ДПСУ

Педагог з відстрочкою та відсутністю розшуку звернувся за роз'ясненням щодо правил перетину державного кордону разом із тещею, яка має II групу інвалідності і зареєстрована з ним за однією адресою. Згідно чинного законодавства педагоги з відстрочкою мають певні обмеження на виїзд за кордон, втім є низка винятків, коли відмовити йому у перетині кордоні не можуть.

Як вчителю з відстрочкою виїхати за кордон, якщо потрібно супроводжувати тещу з інвалідністю роз'яснив юрист Андрій Брильов, передає Новини.LIVE.

Чи може вчитель з відстрочкою виїхати за кордон у супроводі тещі

До фахівців звернувся вчитель, який на законних підставах має відстрочку від призову, не перебуває в розшуку та тримає військово-обліковий документ у повному порядку. Чоловік має тещу з другою групою інвалідності, і вони зареєстровані за спільною адресою, у зв'язку з чим у нього виникло питання щодо можливості перетину державного кордону під час супроводу родички та переліку необхідних для цього паперів і можливих нюансів.

Юристи роз'яснили ситуацію та зазначили, що відстрочка дає чоловікам право виїжджати за кордон згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року за номером 57. Проте для викладачів, навіть за наявності чинної відстрочки, у цьому пункті зроблено виняток.

Попри це, у конкретному випадку педагога спрацьовує абзац 4 пункту 2-1 зазначених Правил. Згідно з цією нормою, право на виїзд за межі України мають особи, які супроводжують одного зі своїх батьків або батьків дружини чи чоловіка з числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи.

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Які документи треба мати вчителю із собою для пропуску через кордон

Для проходження прикордонного контролю окрім закордонних паспортів заявника та матері його дружини знадобляться оригінали або нотаріально засвідчені копії кількох додаткових паперів. Потрібно надати докази родинних зв'язків із тещею, якими є свідоцтва про шлюб та народження дружини, документи, що підтверджують інвалідність жінки, а також витяги з реєстру територіальної громади про реєстрацію місця проживання чоловіка та тещі, які й засвідчать факт їхнього спільного проживання. Додатково варто мати актуальний електронний військово-обліковий документ у застосунку Резерв+.

Єдиним ускладненням під час проходження митного контролю у цій ситуації може стати неможливість документально підтвердити спільне місце проживання військовозобов'язаного та матері його дружини. Якщо документи відсутні або розходяться, виникне необхідність в оформленні спеціального Акта встановлення факту здійснення догляду.

Новини.LIVE висвітлювали й інші роз'яснення юристів щодо перетину кордону. Згідно з чинними правилами перетину кордону в умовах воєнного стану, перебування на військовому обліку не обмежує право на виїзд для осіб з інвалідністю. Для цього на пункті пропуску достатньо пред'явити один із трьох передбачених законом підтверджувальних документів.

Аналогічне право на виїзд за межі України мають і чоловіки, які самотужки виховують неповнолітніх дітей. При цьому присутність дитини під час перетину кордону не є обов'язковою. Юрист пояснив, що треба обов'язково мати при собі. 

мобілізація документи відстрочка виїзд за кордон
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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