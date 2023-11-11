Робота у ЗСУ — скільки платять операторам БпЛА та які до них вимоги

Військовий працює з дроном. Фото: REUTERS

В одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Йдеться про посаду оператора БпАК коптерного типу

до 109-ї окремої бригади ТрО. Обіцяють грошову винагороду у розмірі 120 тис. грн.

Про це повідомляє телеграм-канал Lux Army.

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Зазначається про актуальне місце служби у 109-й окремій бригаді територіальної оборони — формування Сил територіальної оборони України у Донецькій області. Бригада перебуває у складі Регіонального управління "Схід" Сил ТрО та бере активну участь у звільненні України від ворога.

Основні обов‘язки:

налаштування та пілотування дронів коптерного типу (Mavic та Autel);

дрібний ремонт дронів та супутнього обладнання

фото- та відеознімання з дрона;

пошук на відзнятих фото та відео об‘єктів за визначеними критеріями.

Грошова винагорода та вимоги

Серед обов‘язкових вимог присутні розвинуті навички володіння комп’ютером, досвід пілотування дронів коптерного типу або розвинуті навички управління об‘єктами, що швидко рухаються у комп‘ютерних іграх. Перевагою стане досвід у військовій службі та розуміння принципів роботи електроніки, а також досвід роботи з паяльником.

За службу у 109-й ОБрТрО можна отримати до 120 тис. гривень. Крім того, вказують на офіційну мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом та військове навчання для майбутнього оператора. Також є можливість переведення чинних військовослужбовців до лав підрозділу.

Повідомлення про вакансію. Фото: скриншот допису Lux Army

Нагадаємо, до взводу розвідки 28-го окремого стрілецького батальйону ЗСУ шукають на роботу розвідника. Зарплату обіцяють виплачувати у розмірі до 100 тисяч гривень за місяць.

У рамках ухваленого Державного бюджету у 2024 році після річної перерви будуть підвищені соціальні стандарти. Зокрема, зміняться розміри прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати.