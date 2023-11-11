Работа в ВСУ — сколько платят операторам БпЛА и какие к ним требования

Военный работает с дроном. Фото: REUTERS

В одном из украинских телеграм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпАК коптерного типа в 109-ю отдельную бригаду ТрО. Обещают денежное вознаграждение в размере 120 тыс. грн.

Об этом сообщает телеграм-канал Lux Army.

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Что известно о подразделении и какие обязанности

Указывается на актуальное место службы в 109-й отдельной бригаде территориальной обороны — формировании Сил территориальной обороны Украины в Донецкой области. Бригада находится в составе Регионального управления "Восток" Сил ТрО и активно участвует в освобождении Украины от врага.

Основные обязанности:

настройка и пилотирование дронов коптерного типа (Mavic и Autel);

мелкий ремонт дронов и сопутствующего оборудования;

фото- и видеосъемка с дрона;

поиск на отснятых фото и видео объектов по определенным критериям.

Денежное вознаграждение и требования

Среди обязательных требований присутствуют развитые навыки владения компьютером, опыт пилотирования дронов коптерного типа или развитые навыки управления быстро движущимися в компьютерных играх объектами. Преимуществом станет опыт военной службы и понимание принципов работы электроники, а также опыт работы с паяльником.

За службу в 109-й ОБрТрО можно получить до 120 тыс. гривен. Кроме того, указывают на официальную мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту и военное обучение для будущего оператора. Также есть возможность перевода действующих военнослужащих в ряды подразделения.

Сообщения о вакансии. Фото: скриншот сообщения Lux Army

Напомним, в взвод разведки 28-го отдельного стрелкового батальона ВСУ ищут на работу разведчика. Зарплату обещают выплачивать в размере до 100 тысяч гривен в месяц.

В рамках принятого государственного бюджета в 2024 году после годового перерыва будут повышены социальные стандарты. В частности, изменятся размеры прожиточного минимума, минимальная пенсия и минимальная зарплата.