Працевлаштування ветеранів в ОПК: вакансії на порталі ZBROYA

Оборонне підприємство. Фото: Міноборони України/mod.gov.ua

Міністерство оборони України відкриває нові можливості для демобілізованих захисників та захисниць, які планують продовжити свою діяльність у сфері оборонно-промислового комплексу. Відтепер процес переходу з військової служби до цивільної роботи в оборонці відкрито на порталі державних послуг ZBROYA. Платформа пропонує колишнім військовослужбовцям цілий спектр практичних сервісів від базового пошуку вільних посад до здобуття нової професії, юридичного супроводу та психологічної підтримки.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

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Як ветеранам знайти роботу в ОПК

Оскільки військовий досвід не завжди легко самостійно трансформувати у цивільне резюме, тому на порталі доступне професійне консультування. Фахівці організації Lobby X. Експерти допомагають ветеранам визначити власні сильні сторони, адаптувати бойові навички до вимог роботодавців, скласти якісне резюме, підібрати релевантні ролі та підготуватися до співбесід.

Аби отримати такий супровід під час пошуку роботи, достатньо зайти у відповідний розділ для захисників на сайті ZBROYA, обрати "Кар'єрне консультування", натиснути "Подати заявку" та заповнити форму, після чого з кандидатом зв'яжуться спеціалісти.

Де подати заявку на роботу в ОПК. Фото: скриншот ZBROYA

Крім Lobby X, користувачі можуть звернутися за порадами до ГО "Центр зайнятості Вільних людей" та центру Superhumans. Для тих, хто вже чітко визначився зі спеціалізацією, портал надає прямий доступ до актуальних пропозицій в ОПК через співпрацю з партнерськими платформами Work.ua, Robota.ua, DOU та безпосередньо Lobby X.

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Що робити, коли бракує досвіду для роботи в ОПК

Якщо після оцінки досвіду виявиться, що наявних компетенцій бракує для бажаної посади, захисники можуть скористатися освітніми інструментами платформи. Зокрема, демобілізованим доступні державні програми професійної адаптації та спеціальні державні ваучери на навчання, які дозволяють безкоштовно підвищити кваліфікацію або змінити фах.

Серед вузькопрофільних ініціатив на порталі ZBROYA представлено безкоштовний онлайн-курс "Народний FPV", де навчають базовим принципам налаштування та збирання навчальних дронів. Також діє проєкт KSE ProTech, який забезпечує безоплатну технічну підготовку з перспективою подальшого працевлаштування.

Підтримка ветеранів та підготовка роботодавців

Окрім професійної переорієнтації, платформа акумулює сервіси комплексної підтримки. У спеціальному розділі "Юридична допомога" зібрано необхідні контакти та правові сервіси, а за психологічною допомогою ветерани можуть записатися на консультації до партнерів проєкту. Такі послуги надають у співпраці з благодійним фондом "Веста" та ГО "Вільний вибір".

Водночас ініціатива працює не лише з кандидатами, а й із самими підприємствами ОПК. Представники ZBROYA організовують для компаній навчальні заходи, де розбирають питання адаптації HR-процесів, коректної та етичної комунікації, психологічної підтримки та правильної інтеграції ветеранів у робочі команди для посилення виробничих спроможностей.

Новини.LIVE інформували, що до кінця 2026 року у Верховній Раді планують зареєструвати комплексний законопроєкт про державні гарантії для ветеранів. За словами заступника профільного міністра Руслана Приходька, цей документ закладе правову базу для масштабного майбутнього кодексу, який зведе всі чинні норми та пільги в єдину систему.

Паралельно в Україні планують запровадити юридичну відповідальність за формальне або неякісне надання сервісів ветеранам. Головна мета полягає у тому, щоб закріпити жорсткі стандарти обслуговування захисників і підкріпити кожну норму гарантованим бюджетним фінансуванням, аби пільги працювали на практиці, а не лише на папері.