Трудоустройство ветеранов в ОПК: вакансии на портале ZBROYA

Оборонное предприятие. Фото: Минобороны Украины/mod.gov.ua

Министерство обороны Украины открывает новые возможности для демобилизованных военнослужащих, планирующих продолжить свою деятельность в сфере оборонно-промышленного комплекса. Отныне процесс перехода с военной службы на гражданскую работу в оборонной отрасли доступен на портале государственных услуг ZBROYA. Платформа предлагает бывшим военнослужащим целый спектр практических услуг — от базового поиска вакансий до получения новой профессии, юридического сопровождения и психологической поддержки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины, передает Новини.LIVE.

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Как ветеранам найти работу в ОПК

Поскольку военный опыт не всегда легко самостоятельно преобразовать в гражданское резюме, на портале доступно профессиональное консультирование. Специалисты организации Lobby X. Эксперты помогают ветеранам определить свои сильные стороны, адаптировать боевые навыки к требованиям работодателей, составить качественное резюме, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованиям.

Чтобы получить такую поддержку при поиске работы, достаточно зайти в соответствующий раздел для защитников на сайте ZBROYA, выбрать "Карьерное консультирование", нажать "Подать заявку" и заполнить форму, после чего со специалистами свяжутся с кандидатом.

Где подать заявку на работу в ОПК. Фото: скриншот ZBROYA

Помимо Lobby X, пользователи могут обратиться за советами в ОО "Центр занятости Свободных людей" и центр Superhumans. Для тех, кто уже чётко определился со специализацией, портал предоставляет прямой доступ к актуальным вакансиям в ОПК благодаря сотрудничеству с партнёрскими платформами Work.ua, Robota.ua, DOU и непосредственно Lobby X.

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Что делать, если не хватает опыта для работы в ОПК

Если после оценки опыта окажется, что имеющихся компетенций недостаточно для желаемой должности, защитники могут воспользоваться образовательными инструментами платформы. В частности, демобилизованным доступны государственные программы профессиональной адаптации и специальные государственные ваучеры на обучение, которые позволяют бесплатно повысить квалификацию или сменить специальность.

Среди узкопрофильных инициатив на портале ZBROYA представлен бесплатный онлайн-курс "Народный FPV", где обучают базовым принципам настройки и сборки учебных дронов. Также действует проект KSE ProTech, который обеспечивает бесплатную техническую подготовку с перспективой дальнейшего трудоустройства.

Поддержка ветеранов и подготовка работодателей

Помимо профессиональной переориентации, платформа объединяет сервисы комплексной поддержки. В специальном разделе "Юридическая помощь" собраны необходимые контакты и правовые услуги, а за психологической помощью ветераны могут записаться на консультации к партнерам проекта. Такие услуги предоставляются в сотрудничестве с благотворительным фондом «Веста» и ОО "Свободный выбор".

В то же время инициатива работает не только с кандидатами, но и с самими предприятиями ОПК. Представители ZBROYA организуют для компаний обучающие мероприятия, на которых рассматривают вопросы адаптации HR-процессов, корректной и этичной коммуникации, психологической поддержки и правильной интеграции ветеранов в рабочие команды для укрепления производственного потенциала.

Новини.LIVE сообщали, что до конца 2026 года в Верховной Раде планируют зарегистрировать комплексный законопроект о государственных гарантиях для ветеранов. По словам заместителя профильного министра Руслана Приходько, этот документ заложит правовую базу для будущего масштабного кодекса, который объединит все действующие нормы и льготы в единую систему.

Параллельно в Украине планируют ввести юридическую ответственность за формальное или некачественное предоставление услуг ветеранам. Главная цель заключается в том, чтобы закрепить жесткие стандарты обслуживания защитников и подкрепить каждую норму гарантированным бюджетным финансированием, чтобы льготы работали на практике, а не только на бумаге.