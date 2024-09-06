Відстрочка для учителів - як оформити вчительську відстрочку в іншому місці

Учитель на уроці. Фото: "Суспільне Житомир"

Учитель, який працює не за місцем військового обліку, має право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану. Також він може стати на військовий облік за місцем роботи, аби спростити цей процес.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для педагогів

Як відомо, учителі, викладачі, вихователі та інші працівники педагогічної сфери мають право на відстрочку від мобілізації у особливий період.

Причому це право надається навіть тоді, коли учитель працює в школі не за місцем державної реєстрації (та, відповідно, військового обліку). Така особа може звернутися до свого рідного ТЦК, аби повідомити про оформлення відстрочки — і мобілізувати його там уже не матимуть права.

"Заява про відстрочку підлягає обов'язковій реєстрації. Під час розгляду заяви військовозобов'язаний не направляється на проходження ВЛК", — підкреслив Юрій Айвазян.

Перереєстрація за місцем роботи

Адвокат додав, що військовозобов’язаний громадянин може перереєструватися у ТЦК за місцем роботи – та оформлення відстрочки.

"Якщо Ви, наприклад, ВПО, можете спробувати одразу стати на облік в ТЦК за місцем проживання та роботи", — наголосив юрист.