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Работа учителем не по месту военного учета — предоставляется ли отсрочка

6 сентября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка для учителей – как оформить учительскую отсрочку в другом месте
Учитель на уроке. Фото: "Суспільне Житомир"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Учитель, работающий не по месту военного учета, имеет право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения. Также он может стать на военный учет по месту работы, чтобы упростить этот процесс.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Как известно, учителя, преподаватели, воспитатели и другие работники педагогической сферы имеют право на отсрочку мобилизации в особый период.

Причем это право предоставляется даже тогда, когда учитель работает в школе не по месту государственной регистрации (и соответственно военного учета). Такое лицо может обратиться в свой родной ТЦК, чтобы сообщить об оформлении отсрочки — и мобилизовать его там уже не будут иметь права.

"Заявление об отсрочке подлежит обязательной регистрации. Во время рассмотрения заявления военнообязанный не направляется на прохождение ВВК", — подчеркнул Юрий Айвазян.

Перерегистрация по месту работы

Адвокат добавил, что военнообязанный гражданин может перерегистрироваться в ТЦК по месту работы — и оформление отсрочки.

"Если Вы, например, ВПЛ, можете попытаться сразу встать на учет в ТЦК по месту жительства и работы", — подчеркнул юрист.

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