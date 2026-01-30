Відео
Головна Мобілізація Роботодавець може сам скасувати бронювання — які є умови

Роботодавець може сам скасувати бронювання — які є умови

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 04:30
Скасування броні роботодавцем — як працює процедура в Дії
Оформлення документів в ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Українські роботодавці мають право самостійно анулювати бронювання своїх співробітників у разі потреби. Для цього керівнику підприємства необхідно подати офіційне обґрунтування через державні цифрові сервіси.

Про це повідомив юрист практики військового права Михайло Лобунько в коментарі для видання "РБК-Україна".

Читайте також:

Чому компанія може анулювати вашу відстрочку через "Дію"

Роботодавець може сам скасувати бронювання — які є умови - фото 1
Алгоритм анулювання бронювання працівників у "Дії". Інфографіка: РБК-Україна

Раніше бронь вважалася непохитною, але тепер правила змінилися. Керівник критично важливого об’єкта може ініціювати скасування відстрочки за власним рішенням. Це право закріплене у постанові Кабміну №76. Документ чітко регулює процес позбавлення працівника статусу заброньованого.

Процедура стала повністю цифровою і все відбувається через портал "Дія", зазначає юрист. Директор або уповноважена особа заповнює спеціальну форму. У заявці вказують ПІБ працівника та його податковий номер. Запит опрацьовують протягом однієї доби. Статус заявки відображається в особистому кабінеті роботодавця в режимі реального часу.

Проте існують суворі ліміти. Влада встановила часовий запобіжник — подавати заяву на скасування броні можна не частіше ніж один раз на п’ять календарних днів. Це правило діє навіть для стратегічних гігантів. Юрист наголошує: процедура вимагає суворого дотримання встановлених строків.

Якщо підприємство подає обґрунтоване звернення, бронь зникає автоматично після обробки даних. Військовозобов’язаний у такому разі втрачає право на відстрочку від призову. Роботодавець самостійно контролює цей процес відповідно до потреб виробництва чи внутрішніх змін у штаті.

Всі дії фіксуються в державному реєстрі. Повернути бронь після анулювання можна буде лише за загальною процедурою, якщо для цього залишаться законні підстави.

Нагадаємо, що протиправні дії ТЦК можна оскаржити в суді. Нещодавно суд визнав протиправим мобілізацію чоловіка з бронюванням. 

Раніше ми писали, коли варто йти на ВЛК — перед чи після отримання статусу заброньованого. 

Дія критична інфраструктура мобілізація бронювання військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
