Україна
Главная Мобилизация Работодатель может сам отменить бронирование — какие есть условия

Работодатель может сам отменить бронирование — какие есть условия

Дата публикации 30 января 2026 04:30
Отмена брони работодателем — как работает процедура в Дії
Оформление документов в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские работодатели имеют право самостоятельно аннулировать бронирование своих сотрудников в случае необходимости. Для этого руководителю предприятия необходимо подать официальное обоснование через государственные цифровые сервисы.

Об этом сообщил юрист практики военного права Михаил Лобунько в комментарии для издания "РБК-Украина".

Читайте также:

Почему компания может аннулировать вашу отсрочку через "Дію"

Роботодавець може сам скасувати бронювання — які є умови - фото 1
Алгоритм аннулирования бронирования работников в "Дії". Инфографика: РБК-Украина

Раньше бронь считалась непоколебимой, но теперь правила изменились. Руководитель критически важного объекта может инициировать отмену отсрочки по собственному решению. Это право закреплено в постановлении Кабмина №76. Документ четко регулирует процесс лишения работника статуса забронированного.

Процедура стала полностью цифровой и все происходит через портал "Дія", отмечает юрист. Директор или уполномоченное лицо заполняет специальную форму. В заявке указывают ФИО работника и его налоговый номер. Запрос обрабатывают в течение одних суток. Статус заявки отображается в личном кабинете работодателя в режиме реального времени.

Однако существуют строгие лимиты. Власти установили временной предохранитель — подавать заявление на отмену брони можно не чаще одного раза в пять календарных дней. Это правило действует даже для стратегических гигантов. Юрист подчеркивает: процедура требует строгого соблюдения установленных сроков.

Если предприятие подает обоснованное обращение, бронь исчезает автоматически после обработки данных. Военнообязанный в таком случае теряет право на отсрочку от призыва. Работодатель самостоятельно контролирует этот процесс в соответствии с потребностями производства или внутренних изменений в штате.

Все действия фиксируются в государственном реестре. Вернуть бронь после аннулирования можно будет только по общей процедуре, если для этого останутся законные основания.

Напомним, что противоправные действия ТЦК можно обжаловать в суде. Недавно суд признал противоправным мобилизацию мужчины с бронированием.

Ранее мы писали, когда стоит идти на ВВК — перед или после получения статуса забронированного.

Дия критическая инфраструктура мобилизация бронирование военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
