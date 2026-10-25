Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ)

Міністерство оборони пояснило, чому родичі зниклих безвісти, полонених або загиблих бійців не можуть отримати повний доступ до бойових документів. Через загрозу безпеці підрозділів сім'ям видають не всю інформацію, а лише безпечні витяги чи довідки, які стосуються виключно долі конкретного військовослужбовця.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані, які надало Міністерство оборони України.

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Чому родичам не видають усі фронтові документи

Родичі полеглих, полонених або зниклих безвісти військовослужбовців прагнуть знати всі обставини трагедії. Проте армія не має права відкривати повні архіви. У паперах, які пишуться безпосередньо під час боїв, містяться критичні дані: де стоїть підрозділ, як він переміщується, яким шляхом вивозять поранених та які завдання виконує бригада. Якщо такі деталі стануть публічними, це поставить під удар життя солдатів на передовій.

При цьому командування не може просто відмовити родині й повністю засекретити звіт. Частина восьма статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" вимагає ховати лише конкретні таємні факти, а не весь документ. Кожна військова частина зобов'язана вивчати запити сімей індивідуально. Офіцери фільтрують тексти й формують для рідних безпечні витяги або довідки, де описана доля виключно їхньої близької людини.

Які матеріали приховують від розголосу

Доступ обмежують до тих документів, які розкривають оперативну обстановку. Серед них:

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Журнал бойових дій . У ньому розписаний увесь хід боїв та локації військ. Повну копію чи оригінал родичам не дадуть, але можуть зробити витяг про обставини загибелі конкретного бійця.

. У ньому розписаний увесь хід боїв та локації військ. Повну копію чи оригінал родичам не дадуть, але можуть зробити витяг про обставини загибелі конкретного бійця. Бойові накази та розпорядження . Вони показують плани операцій. Замість них сім'я отримає окрему довідку без зайвих секретів.

. Вони показують плани операцій. Замість них сім'я отримає окрему довідку без зайвих секретів. Точні координати . Місце зникнення солдата можуть не назвати, якщо ця точка видає актуальні вогневі позиції ЗСУ.

. Місце зникнення солдата можуть не назвати, якщо ця точка видає актуальні вогневі позиції ЗСУ. Відеозаписи штурмів та обльотів . Кадри, на яких видно техніку, маршрути та укриття, ретельно перевіряють перед тим, як показати рідним.

. Кадри, на яких видно техніку, маршрути та укриття, ретельно перевіряють перед тим, як показати рідним. Документи про евакуацію . Вони розкривають, які саме сили залучалися до порятунку. Якщо там є прізвища інших бійців, родині видадуть лише фрагмент про її родича.

. Вони розкривають, які саме сили залучалися до порятунку. Якщо там є прізвища інших бійців, родині видадуть лише фрагмент про її родича. Відомості про структуру угруповання. Дані про взаємодію підрозділів залишаються закритою інформацією.

Як правильно просити дані у командування

Щоб отримати інформацію без зайвих відмов, в Міноборони радять формулювати звернення максимально конкретно. Не варто просити всі папери за місяць. Потрібно чітко написати, які саме деталі вас цікавлять: як проходила евакуація, за яких обставин людина зникла, чи були офіційно зафіксовані її поранення. Формат відповіді військові оберуть самостійно, зважаючи на рівень секретності документа.

Труднощі з підтвердженням поранень

Найскладніше довести факт травми у тих бійців, які згодом зникли безвісти. Часто таких солдатів не встигали вивезти з поля бою за плановим медичним маршрутом. Відповідно, лікарі не робили офіційних записів.

Якщо згадка про рану є лише у загальному журналі бойових дій, частині доведеться шукати свідків та проводити додаткові службові перевірки. Проте в армії наголошують: відсутність довідки від медика не означає, що поранення не було.

Закони, які захищають таємну інформацію в армії

Військові діловоди та командири у своїй роботі з документами опираються на жорсткі правила.

Режим секретності регулюють:

Закон України "Про інформацію".

Закон України "Про доступ до публічної інформації".

Закон України "Про державну таємницю".

Звід відомостей, що становлять державну таємницю (наказ Служби безпеки України № 383 від 23 грудня 2020 року).

Перелік відомостей Міноборони, які містять службову інформацію (наказ Міноборони № 605 від 17 жовтня 2023 року).

Новини.LIVE повідомляли раніше, що військові, які повернулися з полону або досі там залишаються, мають право на підтримку від держави. Їм та їхнім сім'ям виплачують одноразову й щорічну грошову допомогу, зберігають посаду на роботі та повну зарплату за весь час неволі, а також оплачують лікування й допомогу психологів.

Також в Раді хочуть запровадити закон, що дасть змогу зараховувати кожен день у полоні як три дні служби, щоб бійці могли раніше вийти на пенсію та отримувати більші виплати.

Водночас Міноборони вирішило полегшити життя сім'ям загиблих і зниклих безвісти захисників. Чиновники перестануть затягувати суди й подавати скарги на рішення суддів, якщо обставини трагедії зрозумілі. Це дозволить рідним не бігати роками по кабінетах і набагато швидше оформити належні виплати та пільги.