Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПВ)

Министерство обороны объяснило, почему родственники пропавших без вести, пленных или погибших бойцов не могут получить полный доступ к боевым документам. Из-за угрозы безопасности подразделений семьям предоставляют не всю информацию, а только безопасные выдержки или справки, касающиеся исключительно судьбы конкретного военнослужащего.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные, предоставленные Министерством обороны Украины.

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Почему родственникам не предоставляют все фронтовые документы

Родственники погибших, пленных или пропавших без вести военнослужащих стремятся узнать все обстоятельства трагедии. Однако армия не имеет права раскрывать полные архивы. В документах, которые составляются непосредственно во время боев, содержатся критически важные данные: где находится подразделение, как оно перемещается, каким путем вывозят раненых и какие задачи выполняет бригада. Если такие детали станут достоянием общественности, это поставит под угрозу жизни солдат на передовой.

При этом командование не может просто отказать семье и полностью засекретить отчет. Часть восьмая статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации" требует скрывать только конкретные секретные факты, а не весь документ. Каждая воинская часть обязана рассматривать запросы семей индивидуально. Офицеры фильтруют тексты и составляют для родных безопасные выдержки или справки, в которых описывается судьба исключительно их близкого человека.

Какие материалы скрывают от огласки

Доступ ограничивают к тем документам, которые раскрывают оперативную обстановку. Среди них:

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Журнал боевых действий . В нём подробно описан весь ход боёв и местонахождение войск. Полную копию или оригинал родственникам не предоставят, но могут сделать выписку об обстоятельствах гибели конкретного бойца.

. В нём подробно описан весь ход боёв и местонахождение войск. Полную копию или оригинал родственникам не предоставят, но могут сделать выписку об обстоятельствах гибели конкретного бойца. Боевые приказы и распоряжения . Они раскрывают планы операций. Вместо них семья получит отдельную справку без лишних секретов.

. Они раскрывают планы операций. Вместо них семья получит отдельную справку без лишних секретов. Точные координаты . Место исчезновения солдата могут не назвать, если эта точка раскрывает актуальные огневые позиции ВСУ.

. Место исчезновения солдата могут не назвать, если эта точка раскрывает актуальные огневые позиции ВСУ. Видеозаписи штурмов и облетов . Кадры, на которых видна техника, маршруты и укрытия, тщательно проверяют перед тем, как показать родным.

. Кадры, на которых видна техника, маршруты и укрытия, тщательно проверяют перед тем, как показать родным. Документы об эвакуации . Они раскрывают, какие именно силы привлекались к спасению. Если там есть фамилии других бойцов, семье выдадут только фрагмент, касающийся её родственника.

. Они раскрывают, какие именно силы привлекались к спасению. Если там есть фамилии других бойцов, семье выдадут только фрагмент, касающийся её родственника. Сведения о структуре группировки. Данные о взаимодействии подразделений остаются засекреченными.

Как правильно запрашивать данные у командования

Чтобы получить информацию без лишних отказов, в Минобороны советуют формулировать обращение максимально конкретно. Не стоит запрашивать все документы за месяц. Нужно чётко указать, какие именно детали вас интересуют: как проходила эвакуация, при каких обстоятельствах человек пропал, были ли официально зафиксированы его ранения. Формат ответа военные выберут самостоятельно, учитывая уровень секретности документа.

Трудности с подтверждением ранений

Сложнее всего доказать факт травмы у тех бойцов, которые впоследствии пропали без вести. Часто таких солдат не успевали вывезти с поля боя по плановому медицинскому маршруту. Соответственно, врачи не делали официальных записей.

Если упоминание о ране есть только в общем журнале боевых действий, части придется искать свидетелей и проводить дополнительные служебные проверки. Однако в армии подчеркивают: отсутствие справки от медика не означает, что ранения не было.

Законы, защищающие секретную информацию в армии

Военные деловоды и командиры в своей работе с документами руководствуются строгими правилами.

Режим секретности регулируется:

Закон Украины "Об информации".

Закон Украины "О доступе к публичной информации".

Закон Украины "О государственной тайне".

Свод сведений, составляющих государственную тайну (приказ Службы безопасности Украины № 383 от 23 декабря 2020 года).

Перечень сведений Минобороны, содержащих служебную информацию (приказ Минобороны № 605 от 17 октября 2023 года).

Новини.LIVE ранее сообщали, что военные, вернувшиеся из плена или до сих пор находящиеся там, имеют право на поддержку со стороны государства. Им и их семьям выплачивают единовременную и ежегодную денежную помощь, сохраняют должность на работе и полную зарплату за все время пребывания в плену, а также оплачивают лечение и помощь психологов.

Также в Раде хотят принять закон, который позволит засчитывать каждый день в плену как три дня службы, чтобы бойцы могли раньше выйти на пенсию и получать более высокие выплаты.

В то же время Минобороны решило облегчить жизнь семьям погибших и пропавших без вести защитников. Чиновники перестанут затягивать судебные разбирательства и подавать жалобы на решения судей, если обстоятельства трагедии ясны. Это позволит родным не бегать годами по кабинетам и гораздо быстрее оформить положенные выплаты и льготы.