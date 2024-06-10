Фейк про "військову поліцію" — у ЦПД попередили про ворожу ІПСО

Росія запустила новий фейк про ухилянтів — у кіберполіції розповіли деталі
Нещодавно в інтернеті з’явилася інформація про те, що так звана "військова поліція" нібито пропонує громадянам України винагороду за допомогу у пошуку ухилянтів. Ці повідомлення надходять нібито від імені Національній поліції України.
Про це повідомила пресслужба кіберполіції у понеділок, 10 травня.
Фейк про "військову поліцію"
У кіберполіції підкреслили, що ця інформація є неправдивою. Національна поліція України не розсилала жодних подібних повідомлень. У відомстві зазначили, що в Україні не функціонує установа під назвою "військова поліція".
У поліції заявили, що ці повідомлення є російською інформаційно-психологічною атакою, метою якої є дестабілізація ситуації в країні та викликання занепокоєння серед населення.
Кіберполіція закликала не відповідати на дзвінки з номерів, вказаних у цих фейкових повідомленнях, і не переходити за посиланнями, які надходять від невідомих вам джерел. Там також зазначили, що для надання більшої переконливості своїм діям, агресор може використовувати реальні номери телефонів державних установ.
Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.
Раніше ми писали, що міністерство енергетики України розкритикувало статтю Financial Times про те, що українці взимку нібито сидітимуть у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину енергогенеруючих потужностей в Україні.
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