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Росія запустила новий фейк про ухилянтів — у кіберполіції розповіли деталі

10 червня 2024 18:20
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Фейк про "військову поліцію" — у ЦПД попередили про ворожу ІПСО
Працівники ТЦК вручають чоловіку повістку. Фото ілюстративне: facebook.com/OOTCKSP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Нещодавно в інтернеті з’явилася інформація про те, що так звана "військова поліція" нібито пропонує громадянам України винагороду за допомогу у пошуку ухилянтів. Ці повідомлення надходять нібито від імені Національній поліції України.

Про це повідомила пресслужба кіберполіції у понеділок, 10 травня.

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У кіберполіції підкреслили, що ця інформація є неправдивою. Національна поліція України не розсилала жодних подібних повідомлень. У відомстві зазначили, що в Україні не функціонує установа під назвою "військова поліція".

У поліції заявили, що ці повідомлення є російською інформаційно-психологічною атакою, метою якої є дестабілізація ситуації в країні та викликання занепокоєння серед населення.

Кіберполіція закликала не відповідати на дзвінки з номерів, вказаних у цих фейкових повідомленнях, і не переходити за посиланнями, які надходять від невідомих вам джерел. Там також зазначили, що для надання більшої переконливості своїм діям, агресор може використовувати реальні номери телефонів державних установ.

Допис кіберполіції. Фото: скриншот
Допис кіберполіції. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські пропагандисти поширюють дезінформацію про підготовку мобілізації жінок і зниження призовного віку в Україні. Таким чином вони прагнуть посіяти паніку і налаштувати цивільне населення проти військових.

Раніше ми писали, що міністерство енергетики України розкритикувало статтю Financial Times про те, що українці взимку нібито сидітимуть у холоді й темряві, оскільки Росія знищила половину енергогенеруючих потужностей в Україні

фейки
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