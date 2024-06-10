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Россия запустила новый фейк об уклонистах — в киберполиции рассказали детали

10 июня 2024 18:20
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Бригадир София
редактор
Фейк о "военной полиции" - в ЦПИ предупредили о вражеской ИПСО
Работники ТЦК вручают мужчине повестку. Фото иллюстративное: facebook.com/OOTCKSP
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Недавно в интернете появилась информация о том, что так называемая "военная полиция" якобы предлагает гражданам Украины вознаграждение за помощь в поиске уклонистов. Эти сообщения поступают от имени Национальной полиции Украины.

Об этом сообщила пресс-служба киберполиции в понедельник, 10 мая.

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Фейк о "военной полиции"

В киберполиции подчеркнули, что эта информация неправдива. Национальная полиция Украины не рассылала никакие подобные сообщения. В ведомстве отметили, что в Украине не работает учреждение под названием "военная полиция".

В полиции заявили, что эти сообщения являются российской информационно-психологической атакой, целью которой является дестабилизация ситуации в стране и вызов беспокойства среди населения.

Киберполиция призвала не отвечать на звонки из номеров, указанных в этих фейковых сообщениях, и не переходить по ссылкам, поступающим от неизвестных вам источников. Там также отметили, что для придания большей убедительности своим действиям агрессор может использовать реальные телефонные номера государственных учреждений.

Сообщение киберполиции. Фото: скриншот
Сообщение киберполиции. Фото: скриншот

Напомним, российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, они стремятся посеять панику и настроить гражданское население против военных.

Ранее мы писали, что министерство энергетики Украины раскритиковало статью Financial Times о том, что украинцы зимой будут якобы сидеть в холоде и темноте, поскольку Россия уничтожила половину энергогенерирующих мощностей в Украине

фейки
Украина
ИПСО
киберполиция
война в Украине
ЦПД
война

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