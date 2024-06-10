Фейк о "военной полиции" - в ЦПИ предупредили о вражеской ИПСО

Россия запустила новый фейк об уклонистах — в киберполиции рассказали детали
Недавно в интернете появилась информация о том, что так называемая "военная полиция" якобы предлагает гражданам Украины вознаграждение за помощь в поиске уклонистов. Эти сообщения поступают от имени Национальной полиции Украины.
Об этом сообщила пресс-служба киберполиции в понедельник, 10 мая.
Фейк о "военной полиции"
В киберполиции подчеркнули, что эта информация неправдива. Национальная полиция Украины не рассылала никакие подобные сообщения. В ведомстве отметили, что в Украине не работает учреждение под названием "военная полиция".
В полиции заявили, что эти сообщения являются российской информационно-психологической атакой, целью которой является дестабилизация ситуации в стране и вызов беспокойства среди населения.
Киберполиция призвала не отвечать на звонки из номеров, указанных в этих фейковых сообщениях, и не переходить по ссылкам, поступающим от неизвестных вам источников. Там также отметили, что для придания большей убедительности своим действиям агрессор может использовать реальные телефонные номера государственных учреждений.
Напомним, российские пропагандисты распространяют дезинформацию о подготовке мобилизации женщин и снижении призывного возраста в Украине. Таким образом, они стремятся посеять панику и настроить гражданское население против военных.
Ранее мы писали, что министерство энергетики Украины раскритиковало статью Financial Times о том, что украинцы зимой будут якобы сидеть в холоде и темноте, поскольку Россия уничтожила половину энергогенерирующих мощностей в Украине.
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