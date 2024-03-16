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Росіяни після виборів планують мобілізувати 300 тис. українців з окупації — документ

16 березня 2024 18:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни після виборів планують мобілізувати 300 тис. українців з окупації — документ
Російські військові. Ілюстративне фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Росії видали указ про запровадження мобілізації на тимчасово окупованих територіях України після закінчення президентських виборів. Окупанти планують призвати до лав російської армії майже 300 тис. громадян ТОТ.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у Telegram в суботу, 16 березня.

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Російська мобілізація на ТОТ після виборів

Українські прикордонники отримали документ від української спецслужби, який свідчить про мобілізаційні плани РФ.

Росіяни видали указ "Про додатковий призов громадян на військову службу за мобілізацією", згідно з яким планують призвати 300 тис. українців, які проживають на ТОТ. Цей документ набуває чинності з 25 березня 2024 року, тобто одразу після проведення виборів.

"Нових російських" громадян планують мобілізувати до військ РФ до 1 червня. У ДПСУ припускають, що влітку окупанти планують черговий масштабний наступ на позиції ЗСУ.

Указ Міноборони РФ
Указ Міноборони РФ. Джерело: ДПСУ

"Відтепер зрозуміло, чому окупантам потрібно провести вибори саме на окупованій території. Щоб люди з паспортами самі прийшли й проголосували, тим самим автоматично ставши мобресурсом росіян", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису ДПСУ
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, росіяни почали заманювати місцевих мешканців тимчасово окупованого Бердянська до лав армії РФ та добровольчих батальйонів, обіцяючи щомісячні виплати в районі 400 000 рублів. 

Також ми писали, що на ТОТ України росіяни продовжують агітувати громадян іти на вибори та голосувати за Путіна. Вони залякують, підкупають та тиснуть на українців.

війна
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росіяни
Україна
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Мобілізація в росії
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мобілізація
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ДПСУ

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