Россияне после выборов планируют мобилизовать 300 тыс. украинцев с оккупации — документ

Российские военные. Иллюстративное фото: AP

В России издали указ о введении мобилизации на временно оккупированных территориях Украины по окончании президентских выборов. Оккупанты планируют призвать в ряды российской армии почти 300 тыс. граждан ТОТ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram в субботу, 16 марта.

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Украинские пограничники получили документ от украинской спецслужбы, свидетельствующий о мобилизационных планах РФ.

Россияне издали указ "О дополнительном призыве граждан на военную службу по мобилизации", согласно которому планируют призвать 300 тыс. украинцев, проживающих на ВОТ. Этот документ вступает в действие с 25 марта 2024 года, то есть сразу после проведения выборов.

"Новых российских" граждан планируют мобилизовать в войска РФ до 1 июня. В ГПСУ предполагают, что летом оккупанты планируют очередное масштабное наступление на позиции ВСУ.

Указ Минобороны РФ. Источник: ГПСУ

"Отныне понятно, почему оккупантам нужно провести выборы именно на оккупированной территории. Чтобы люди с паспортами сами пришли и проголосовали, тем самым автоматически став мобресурсом россиян", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, россияне начали привлекать местных жителей временно оккупированного Бердянска в ряды армии РФ и добровольческих батальонов, обещая ежемесячные выплаты в районе 400 000 рублей.

Также мы писали, что на ВОТ Украины россияне продолжают агитировать граждан идти на выборы и голосовать за Путина. Они запугивают, подкупают и давят на украинцев.