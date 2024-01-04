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Росіяни посилюють мобілізацію в окупації — на військовому обліку навіть школярі

4 січня 2024 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Росіяни посилюють мобілізацію в окупації — на військовому обліку навіть школярі
Окупанти слухають наказ. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Росіяни знову посили мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Вони збільшили вік щодо мобілізованих до 30 років, а на військовий облік ставлять з 17 років. 

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону. 

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На тимчасово окупованих територіях росіяни збираються ставити на військовий облік 17-річних юнаків. Крім того, вони збільшили вік щодо мобілізованих з 27 до 30 років. 

"Вони, з одного боку, збільшили вік щодо мобілізованих з 27 років до 30, а також із 17 років усіх масово ставлять на військовий облік. Ворог складає реєстр тих, хто має бути військовозобов’язаним і вступати до ворожих збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що через тоталітарний режим загарбників місцеві жителі шукають для себе порятунок шляхом виїзду на підконтрольні Україні території. 

Нагадаємо, в російському Санкт-Петербурзі поліція  в новорічну ніч здійснила тисячі затримань мігрантів з Центральної Азії. Силовики збирали людей, аби відправити їх на війну проти України.

Водночас цього року Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати  та видавати "документи" для цього.

 

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