Росіяни посилюють мобілізацію в окупації — на військовому обліку навіть школярі

Окупанти слухають наказ. Фото: росЗМІ

Росіяни знову посили мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Вони збільшили вік щодо мобілізованих до 30 років, а на військовий облік ставлять з 17 років.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

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На тимчасово окупованих територіях росіяни збираються ставити на військовий облік 17-річних юнаків. Крім того, вони збільшили вік щодо мобілізованих з 27 до 30 років.

"Вони, з одного боку, збільшили вік щодо мобілізованих з 27 років до 30, а також із 17 років усіх масово ставлять на військовий облік. Ворог складає реєстр тих, хто має бути військовозобов’язаним і вступати до ворожих збройних сил", — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що через тоталітарний режим загарбників місцеві жителі шукають для себе порятунок шляхом виїзду на підконтрольні Україні території.

Нагадаємо, в російському Санкт-Петербурзі поліція в новорічну ніч здійснила тисячі затримань мігрантів з Центральної Азії. Силовики збирали людей, аби відправити їх на війну проти України.

Водночас цього року Росія планує мобілізувати українських дітей з окупованих територій 2007 року народження. Окупанти вже почали створювати та видавати "документи" для цього.