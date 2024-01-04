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Россияне усиливают мобилизацию в оккупации — на военном учете даже школьники

4 января 2024 11:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Россияне усиливают мобилизацию в оккупации — на военном учете даже школьники
Оккупанты слушают приказ. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Россияне снова усилили мобилизацию на временно оккупированных территориях. Они увеличили возраст по отношению к мобилизованным до 30 лет, а на военный учет ставят с 17 лет.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

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На временно оккупированных территориях россияне собираются ставить на военный учет 17-летних юношей. Кроме того, они увеличили возраст по отношению к мобилизованным с 27 до 30 лет.

"Они, с одной стороны, увеличили возраст по отношению к мобилизованным с 27 лет до 30, а также с 17 лет всех массово ставят на военный учет. Враг составляет реестр тех, кто должен быть военнообязанным и вступать во вражеские вооруженные силы", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что из-за тоталитарного режима захватчиков, местные жители ищут для себя спасение путем выезда на подконтрольные Украине территории.

Напомним, в российском Санкт-Петербурге полиция в новогоднюю ночь осуществила тысячи задержаний мигрантов из Центральной Азии. Силовики собирали людей, чтобы отправить их на войну против Украины.

В то же время Россия планирует мобилизовать украинских детей с оккупированных территорий 2007 года рождения. Оккупанты уже начали создавать и выдавать "документы" для этого.

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