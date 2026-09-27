Надрукований ВОД із Резерв+: як законно підтвердити чинність документа

Працівник ТЦК просить показати ВОД. Фото: колаж Новини.LIVE

Паперова роздруківка з мобільного застосунку "Резерв+" має повну юридичну силу оригіналу, тому її не потрібно завіряти в нотаріуса. Справжність такого військово-облікового документа перевіряють виключно через QR-код, який своєю чергою має бути чітким та придатним для сканування.

На цьому наголосили в Дніпровському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції, передає Новини.LIVE.

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Що треба знати про вимоги до роздрукованого ВОД

Українцям не потрібно звертатися до нотаріальних контор, аби підтвердити справжність роздрукованого з "Резерв+" військово-облікового документа (ВОД). За словами начальника Дніпровського міжрегіонального управління Міністерства юстиції України Тимофія Дудіна, такий витяг на звичайному папері юридично вважається абсолютно самостійним документом, а не ксерокопією.

Свій статус він отримав завдяки урядовій постанові № 559 від 16 травня 2024 року. Дев'ятий пункт затвердженого Порядку оформлення та видачі військово-облікових документів чітко зрівнює в правах традиційні паперові книжечки та цифрові версії. Оскільки роздруківка з додатка має таку ж юридичну силу, як і фізичний оригінал, вимагати на ній засвідчувальний підпис чи печатку нотаріуса законодавчо безпідставно.

Сканування замість нотаріальної печатки

Замість бюрократичного завірення паперів держава запровадила технологічний контроль. Згідно з одинадцятим пунктом Порядку № 559, дійсність паперового витягу підтверджується виключно через зчитування його QR-коду.

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Тому під час виведення документа на друк військовозобов'язані мають перевірити, чи хороша якість зображення. Код повинен залишатися цілісним, не мати пошкоджень, просвітів. Він має бути контрастним і бути повністю придатним для оптичного зчитування сканерами чи камерами смартфонів.

Коли послуги нотаріуса залишаються обов'язковими

Водночас старі правила нікуди не зникли, якщо йдеться про класичні документи. Коли людині потрібна офіційна копія саме традиційного паперового ВОД, без послуг нотаріуса не обійтися.

Раніше Новини.LIVE інформували, що під час воєнного стану перевіряти військово-облікові документи мають право на вулицях, блокпостах чи за місцем роботи. Пред'явити можна як електронний варіант у "Резерв+", так і паперовий квиток, який радять тримати при собі на випадок технічних збоїв у системі. При цьому самі перевіряльники зобов'язані спершу показати власні службові посвідчення.

Водночас рейди ТЦК у громадському транспорті та таксі юристи називають сумнівними. Поліція має право зупинити маршрутку лише через порушення водія, тоді як вимога перевірити документи у випадкових пасажирів у салоні без конкретних законних підстав є перевищенням повноважень. Проте якщо перевірка законна, а документів немає або дані не оновлені, то військовозобов'язаному загрожує штраф чи навіть кримінальна відповідальність.