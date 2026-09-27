Распечатанный ВОД из «Резерв+»: как законно подтвердить действительность документа

Сотрудник ТЦК просит предъявить ВОД. Фото: коллаж Новини.LIVE

Бумажная распечатка из мобильного приложения "Резерв+" имеет полную юридическую силу оригинала, поэтому её не нужно заверять у нотариуса. Подлинность такого военно-учетного документа проверяется исключительно по QR-коду, который, в свою очередь, должен быть четким и пригодным для сканирования.

Об этом сообщили в Днепровском межрегиональном управлении Министерства юстиции, передает Новини.LIVE.

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Что нужно знать о требованиях к распечатанному ВОД

Украинцам не нужно обращаться в нотариальные конторы, чтобы подтвердить подлинность распечатанного из "Резерв+" военно-учетного документа (ВОД). По словам начальника Днепровского межрегионального управления Министерства юстиции Украины Тимофея Дудина, такая выписка на обычной бумаге юридически считается полностью самостоятельным документом, а не ксерокопией.

Свой статус он получил благодаря постановлению правительства № 559 от 16 мая 2024 года. Девятый пункт утвержденного Порядка оформления и выдачи военно-учетных документов четко ставит в равные условия традиционные бумажные книжечки и цифровые версии. Поскольку распечатка из приложения имеет такую же юридическую силу, как и физический оригинал, требовать на ней заверяющую подпись или печать нотариуса законодательно необоснованно.

Сканирование вместо нотариальной печати

Вместо бюрократического заверения документов государство ввело технологический контроль. Согласно одиннадцатому пункту Порядка № 559, подлинность бумажной выписки подтверждается исключительно путем считывания ее QR-кода.

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Поэтому при выводе документа на печать военнообязанные должны проверить, хорошее ли качество изображения. Код должен оставаться цельным, не иметь повреждений и просветов. Он должен быть контрастным и полностью пригодным для оптического считывания сканерами или камерами смартфонов.

Когда услуги нотариуса остаются обязательными

В то же время старые правила никуда не исчезли, если речь идет о классических документах. Когда человеку нужна официальная копия именно традиционного бумажного ВОД, без услуг нотариуса не обойтись.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что во время военного положения военно-учетные документы имеют право проверять на улицах, блокпостах или по месту работы. Предъявить можно как электронную версию в "Резерв+", так и бумажный билет, который рекомендуется иметь при себе на случай технических сбоев в системе. При этом сами проверяющие обязаны сначала предъявить свои служебные удостоверения.

В то же время рейды ТЦК в общественном транспорте и такси юристы называют сомнительными. Полиция имеет право остановить маршрутку только из-за нарушения со стороны водителя, тогда как требование проверить документы у случайных пассажиров в салоне без конкретных законных оснований является превышением полномочий. Однако если проверка законна, а документов нет или данные не обновлены, то военнообязанному грозит штраф или даже уголовная ответственность.