Дорослі українці вважають мобілізацію недостатньою, а молодь не хоче брати в неї участь, каже соціолог

Перевірка документів представниками ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

У суспільстві є ознаки непорозуміння щодо ставлення до працівників ТЦК та СП. Все через різноплановість розуміння у вікових категоріях. В цілому, довіра до робітників ТЦК знизилась у 2024 році.

Про це в інтерв'ю NV заявив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович.

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Він зазначив, що питання щодо необхідності та готовності до мобілізації є складними, оскільки вимагає відвертих відповідей, які можуть бути незручними для частини суспільства. Антипович підкреслив об'єктивну необхідність захисту держави у воєнний час і зауважив, що більшість українців розуміє цю необхідність.

Проте, за його словами, існує розкол у суспільстві щодо масштабів мобілізації. Старше покоління переважно вважає її недостатньою, висловлюючи бажання отримати більший захист. Молоде покоління, навпаки, схильне вважати мобілізацію надмірною, виражаючи небажання брати в ній участь.

Антипович також навів дані соціологічного опитування "Рейтингу", згідно з якими станом на грудень 2024 року дві третини українців (67%) не довіряють військовослужбовцям територіальних центрів комплектування, а майже третина респондентів (29%) висловлює їм довіру.

Раніше ми писали, що після закінчення війни більшість українців зіткнеться з реальністю ветеранського життя або життя поруч із ветеранами, яких зараз понад мільйон осіб. Про це заявив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів.

Додамо, ми повідомляли, що Зеленський підписав закон щодо відстрочки та демобілізації.