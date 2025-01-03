Взрослые украинцы считают мобилизацию недостаточной, а молодежь не хочет участвовать в ней, говорит социолог

Проверка документов представителями ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В обществе есть признаки недопонимания относительно отношения к работникам ТЦК и СП. Все из-за разноплановости понимания в возрастных категориях. В целом доверие к работникам ТЦК снизилось в 2024 году.

Об этом в интервью NV заявил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

Читайте также:

Насколько украинцы доверяют ТЦК

Он отметил, что вопросы о необходимости и готовности к мобилизации сложны, поскольку требует откровенных ответов, которые могут быть неудобными для части общества. Антипович подчеркнул объективную необходимость защиты государства в военное время и отметил, что большинство украинцев понимают эту необходимость.

Однако, по его словам, существует раскол в обществе по масштабам мобилизации. Старшее поколение в основном считает его недостаточным, выражая желание получить большую защиту. Молодое поколение, напротив, склонно считать мобилизацию чрезмерной, выражая нежелание участвовать в ней.

Антипович также привел данные социологического опроса "Рейтинга", согласно которым на декабрь 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим территориальных центров комплектования, а почти треть респондентов (29%) выражает им доверие.

Ранее мы писали, что после окончания войны большинство украинцев столкнется с реальностью ветеранской жизни или жизни рядом с ветеранами, которых сейчас более миллиона человек. Об этом заявил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов.

Добавим, мы сообщали, что Зеленский подписал закон об отсрочке и демобилизации.