Юрист сказала, що робити, якщо з'явився розшук у заброньованою людини

Військовозобов'язані громадяни України навіть за наявності бронювання можуть опинитися в "розшуку" через нібито порушення військового обліку. Це не завжди може означати реальну проблему, оскільки причиною можуть бути технічні помилки або людський фактор.

Чому заброньована особо може отримати "розшук"

Юристка розповіла, що під час мобілізації навіть у тих військовозобов’язаних, які мають бронювання, у системі іноді з’являється відмітка про "порушення правил військового обліку", а статус "на обліку" може змінитися на "розшук".

Вікторія Косюк наголосила, що така позначка не завжди свідчить про реальне порушення. Причиною можуть бути технічні збої або помилки через людський фактор.

Разом із тим залишати без уваги статус "розшук" не рекомендується, адже це може створити проблеми під час перевірки документів. Тому після виявлення відмітки про порушення правил військового обліку варто одразу з’ясувати її підстави. Це допоможе уникнути непорозумінь і, за необхідності, оперативно надати підтвердження, зокрема документи про бронювання.

Як діяти чоловікам, які отримали "розшук" попри бронювання

Вікторії Косюк пояснила, що попередньо, перевірити причину зміни статусу можна онлайн — через застосунок "Резерв+". У ньому іноді відображається відповідна інформація, хоча без детального роз’яснення.

Для того, щоб отримати повні дані, потрібно звернутися до ТЦК та з’ясувати підстави внесення відмітки, а також отримати відповідні документи.

Це можна зробити кількома способами:

особисто прибути до територіального центру комплектування;

надіслати письмове звернення поштою;

скористатися допомогою адвоката, який подасть адвокатський запит.

Згідно із законодавством, звернення громадян розглядають упродовж місяця, однак строк можуть подовжити до 45 днів. Водночас адвокатський запит зазвичай пришвидшує процедуру, оскільки відповідь мають надати протягом п’яти робочих днів.

