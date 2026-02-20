Видео
Главная Мобилизация ТЦК подали в розыск несмотря на бронь — что делать

ТЦК подали в розыск несмотря на бронь — что делать

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 01:30
Что делать, если появился розыск несмотря на бронь - ответ юриста
Проверка документов относительно возможного розыска ТЦК. Фото: кадр из видео

В Украине мужчины даже при наличии брони от мобилизации могут оказаться в "розыске" из-за якобы нарушения воинского учета. Это не всегда показатель реальной проблемы, но и не значит, что ситуацию можно игнорировать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой комментарий юриста Виктории Косюк для РБК-Украина.

Читайте также:

Почему забронированная особо может получить "розыск"

Юрист рассказала, что во время мобилизации даже у тех военнообязанных, которые имеют бронирование, в системе иногда появляется отметка о "нарушении правил воинского учета", а статус "на учете" может измениться на "розыск".

Виктория Косюк отметила, что такая отметка не всегда свидетельствует о реальном нарушении. Причиной могут быть технические сбои или ошибки из-за человеческого фактора.

Вместе с тем оставлять без внимания статус "розыск" не рекомендуется, ведь это может создать проблемы при проверке документов. Поэтому после обнаружения отметки о нарушении правил воинского учета следует сразу выяснить ее основания. Это поможет избежать недоразумений и, при необходимости, оперативно предоставить подтверждение, в частности документы о бронировании.

Как действовать мужчинам, которые получили "розыск" несмотря на бронирование

Виктории Косюк объяснила, что предварительно, проверить причину изменения статуса можно онлайн — через приложение "Резерв+". В нем иногда отображается соответствующая информация, хотя без детального разъяснения.

Для того, чтобы получить полные данные, нужно обратиться в ТЦК и выяснить основания внесения отметки, а также получить соответствующие документы.

Это можно сделать несколькими способами:

  • лично прибыть в территориальный центр комплектования;
  • отправить письменное обращение по почте;
  • воспользоваться помощью адвоката, который подаст адвокатский запрос.

Согласно законодательству, обращения граждан рассматривают в течение месяца, однако срок могут продлить до 45 дней. В то же время адвокатский запрос обычно ускоряет процедуру, поскольку ответ должны предоставить в течение пяти рабочих дней.

Напомним, недавно мы писали, может ли военнообязанное лицо поступить в аспирантуру, если имеет статус "в розыске".

Также мы информировали, могут ли ТЦК мобилизовать забронированных лиц.

военный учет мобилизация война в Украине розыск юрист Бронь от мобилизации
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
