Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Розшук ТЦК має певний термін дії

Розшук ТЦК має певний термін дії

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 01:30
Юрист сказав, що розшук ТЦК має певний термін дії
Фото: скриншот з відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у коментарі 24 каналу сказав юрист ГО "Громадське платформа" Сергій Кошель.

Реклама
Читайте також:

Чому розшук від ТЦК не вічний

За словами юриста, розшук від ТЦК не може діяти безстроково. Причина в тому, що відповідно до статті 38 КУ про адміністративні правопорушення, накласти стягнення за таке порушення можна лише протягом трьох місяців із моменту його виявлення, але не пізніше ніж через рік.

"Розшук не має терміну давності та не зникає автоматично. Але якщо минув рік з моменту порушення, ТЦК уже не може притягнути людину до відповідальності. У такому випадку розшук можна оскаржити в суді", — сказав Сергій Кошель.

Враховуючи вищевказаний момент, юристи радять людям у подібних ситуаціях звертатися до ТЦК із запитом про скасування розшуку після завершення всіх передбачених законом строків.

Також адвокатка Карина Романишин додала, що застосунок "Резерв+* запрограмований із урахуванням цих норм, тож позначка про розшук у ньому може зникнути приблизно через рік. Якщо ж цього не сталося, користувачі можуть спробувати оновити документ у застосунку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити громадянам, яких ТЦК оголосив у розшук перед бронюванням.

Також ми писали, як зняти розшук, якщо людина має бронь, але не пройшла ВЛК.

мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані розшук Резерв+
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації