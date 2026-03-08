Юрист сказав, що розшук ТЦК має певний термін дії

Фото: скриншот з відео "Незалежні медіа Прикарпаття", Pexels. Колаж: Новини.LIVE

В Україні військовозобов'язані громадяни можуть опинитися в розшуку ТЦК у разі порушень військового обліку. Однак цей розшук має певний термін дії, хоча й не зникає автоматично.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це у коментарі 24 каналу сказав юрист ГО "Громадське платформа" Сергій Кошель.

Реклама

Читайте також:

Чому розшук від ТЦК не вічний

За словами юриста, розшук від ТЦК не може діяти безстроково. Причина в тому, що відповідно до статті 38 КУ про адміністративні правопорушення, накласти стягнення за таке порушення можна лише протягом трьох місяців із моменту його виявлення, але не пізніше ніж через рік.

"Розшук не має терміну давності та не зникає автоматично. Але якщо минув рік з моменту порушення, ТЦК уже не може притягнути людину до відповідальності. У такому випадку розшук можна оскаржити в суді", — сказав Сергій Кошель.

Враховуючи вищевказаний момент, юристи радять людям у подібних ситуаціях звертатися до ТЦК із запитом про скасування розшуку після завершення всіх передбачених законом строків.

Також адвокатка Карина Романишин додала, що застосунок "Резерв+* запрограмований із урахуванням цих норм, тож позначка про розшук у ньому може зникнути приблизно через рік. Якщо ж цього не сталося, користувачі можуть спробувати оновити документ у застосунку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що робити громадянам, яких ТЦК оголосив у розшук перед бронюванням.

Також ми писали, як зняти розшук, якщо людина має бронь, але не пройшла ВЛК.