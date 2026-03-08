Видео
Главная Мобилизация Юрист сказал, сколько действует розыск от ТЦК

Дата публикации 8 марта 2026 01:30
Юрист сказал, что розыск ТЦК имеет определенный срок действия
Фото: скриншот из видео "Независимые медиа Прикарпатья", Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанные граждане могут могут быть объявлены в розыск ТЦК, если нарушили воинский учета. Но подобный розыск действует лишь определенное время, хотя и не исчезнет автоматически.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в комментарии 24 каналу сказал юрист ОО "Громадська платформа" Сергей Кошель.

Читайте также:

Почему розыск от ТЦК не вечный

По словам юриста, розыск от ТЦК не может действовать бессрочно. Причина в том, что согласно статье 38 КУ об административных правонарушениях, наложить взыскание за такое нарушение можно только в течение трех месяцев с момента его обнаружения, но не позднее чем через год.

"Розыск не имеет срока давности и не исчезает автоматически. Но если прошел год с момента нарушения, ТЦК уже не может привлечь человека к ответственности. В таком случае розыск можно обжаловать в суде", — сказал Сергей Кошель.

Учитывая вышеуказанный момент, юристы советуют людям в подобных ситуациях обращаться в ТЦК с запросом об отмене розыска после завершения всех предусмотренных законом сроков.

Также адвокат Карина Романишин добавила, что приложение "Резерв+* запрограммировано с учетом этих норм, поэтому отметка о розыске в нем может исчезнуть примерно через год. Если же этого не произошло, пользователи могут попробовать обновить документ в приложении.

Напомним, недавно мы писали, что делать гражданам, которых ТЦК объявил в розыск перед бронированием.

Также мы писали, как снять розыск, если человек имеет бронь, но не прошел ВЛК.

Любомир Кучер
Любомир Кучер
