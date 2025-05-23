Оголошення в розшук - чи можна вирішити проблему через Резерв+

Застосунок для військовозобов’язаних "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо громадянина, раніше виключеного з військового обліку, з якоїсь причини оголосили у розшук, він може вирішити ситуацію через територіальний центр комплектування. Застосунок "Резерв+" у цій ситуації громадянину не допоможе.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громавійськодянин, який розповів, що отримав повідомлення про розшук від територіального центру комплектування, хоча раніше він був виключений з військового обліку.

Громадянин поцікавився, як знятися з розшуку і чи потрібно йому встановити застосунок "Резерв+" для цього.

"Вам необхідно подати заяву до ТЦК щодо внесення коректних даних у Єдиний реєстр про Ваше виключення", — наголосив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Чи можна вирішити ситуацію через "Резерв+"

Щодо того, чи потрібно у такій ситуації встановлювати застосунок "Резерв+", Айвазян підкреслив, що у цьому немає практичної необхідності.

"Немає сенсу, ви не зможете подати заяву через "Резерв+", — зазначив адвокат.

У такій ситуації найкраще направити заяву рекомендованим листом через "Укрпошту".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які три варіанти існують для військовозобов’язаного, аби знятися з розшуку ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки часу може тривати розшук порушника військового обліку.