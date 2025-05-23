Объявление в розыск - можно ли решить проблему через Резерв+

Розыск от ТЦК — надо ли установить "Резерв+"
Если гражданина, ранее исключенного с воинского учета, по какой-то причине объявили в розыск, он может решить ситуацию через территориальный центр комплектования. Приложение "Резерв+" в этой ситуации гражданину не поможет.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Исключенного из учета объявили в розыск
К юристам обратился гражданин-военнослужащий, который рассказал, что получил сообщение о розыске от территориального центра комплектования, хотя ранее он был исключен из воинского учета.
Гражданин поинтересовался, как сняться с розыска и нужно ли ему установить приложение "Резерв+" для этого.
"Вам необходимо подать заявление в ТЦК о внесении корректных данных в Единый реестр о Вашем исключении", — отметил в ответе адвокат Юрий Айвазян.
Можно ли решить ситуацию через "Резерв+"
Относительно того, нужно ли в такой ситуации устанавливать приложение "Резерв+", Айвазян подчеркнул, что в этом нет практической необходимости.
"Нет смысла, вы не сможете подать заявление через "Резерв+", — отметил адвокат.
В такой ситуации лучше всего направить заявление заказным письмом через "Укрпочту".
Напомним, мы ранее писали о том, какие три варианта существуют для военнообязанного, чтобы сняться с розыска ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, сколько времени может длиться розыск нарушителя воинского учета.
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