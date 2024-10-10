Повістки поштою — від чого залежить точність доставки в Україні

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

В Україні Укрпошта вже розіслала понад 20 тисяч повісток військовозобов'язаним. Глава компанії пояснив яким чином захищені особисті дані та від чого залежить точність доставки повісток поштою.

Про це зокрема висловився генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський в інтерв'ю "Українському Радіо".

Читайте також:

Розсилка повісток поштою в Україні

Ігор Смілянський пояснив, що в Україні триває розсилка повісток військовозобов'язаним громадянам країни через пошту. Те, куди саме доставлять повістку, залежить від вказаної адреси у системі "Резерв+" або "Оберіг".

"Прохання до людей поставитись із розумінням. І ще раз: якість доставки повістки чітко корелюється з якістю адреси, яка була надана в системі "Резерв+" або "Оберіг". До речі, навіть є адреса – Мелітополь. Зрозуміло, що зараз, на жаль, ми туди не можемо доставити повістку. Але сподіваюсь, що завдяки Збройним Силам України рано чи пізно ми це зможемо зробити. Тому так, розсилаємо", — сказав Смілянський.

Чи захищають особисті дані під час розсилання повісток поштою

Також гендиректор Укрпошти пояснив, що за кожною повісткою закріплений чіткий контроль.

"Вони всі номерні, вони захищені. Тобто, це конверт, який захищає особисті дані майбутнього призовника, все чітко моніториться, кожен день відслідковуємо", – пояснив він.

Нагадаємо, юристи пояснили чи мають право громадяни відмовлятися від отримання повістки на пошті та яке покарання існує у такому випадку.

Також відомо чи мають право українці оскаржувати в суді штрафи за те, що людина не з'явилася до ТЦК за повісткою, яку надіслали поштою.