Повестки по почте — от чего зависит точность доставки в Украине

Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

В Украине Укрпочта уже разослала более 20 тысяч повесток военнообязанным. Глава компании объяснил как защищены личные данные и от чего зависит точность доставки повесток по почте.

Об этом, в частности, высказался генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в интервью "Украинскому Радио".

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Рассылка повесток по почте

Игорь Смелянский пояснил, что в Украине идет рассылка повесток военнообязанным гражданам страны через почту. То, куда доставят повестку, зависит от указанного адреса в системе "Резерв+" или "Оберег".

"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг". Кстати, даже есть адрес — Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем", — сказал Смелянский.

Защищают ли личные данные при рассылке повесток по почте

Также гендиректор Укрпочты пояснил, что за каждой повесткой закреплен четкий контроль.

"Они все номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", — пояснил он.

Напомним, юристы объяснили, имеют ли право граждане отказываться от получения повестки на почте и какое наказание существует в таком случае.

Также известно, имеют ли право украинцы обжаловать в суде штрафы за то, что человек не явился в ТЦК по повестке, которую прислали по почте.