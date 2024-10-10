Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Рассылка повесток по почте – от чего зависит точность доставки arrow

Рассылка повесток по почте – от чего зависит точность доставки

10 октября 2024 13:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестки по почте — от чего зависит точность доставки в Украине
Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине Укрпочта уже разослала более 20 тысяч повесток военнообязанным. Глава компании объяснил как защищены личные данные и от чего зависит точность доставки повесток по почте.

Об этом, в частности, высказался генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский в интервью "Украинскому Радио".

Читайте также:

Рассылка повесток по почте

Игорь Смелянский пояснил, что в Украине идет рассылка повесток военнообязанным гражданам страны через почту. То, куда доставят повестку, зависит от указанного адреса в системе "Резерв+" или "Оберег".

"Просьба к людям отнестись с пониманием. И еще раз: качество доставки повестки четко коррелируется с качеством адреса, который был предоставлен в системе "Резерв+" или "Оберіг". Кстати, даже есть адрес — Мелитополь. Понятно, что сейчас, к сожалению, мы туда не можем доставить повестку. Но надеюсь, что благодаря Вооруженным Силам Украины рано или поздно мы это сможем сделать. Поэтому да, рассылаем", — сказал Смелянский.

Защищают ли личные данные при рассылке повесток по почте

Также гендиректор Укрпочты пояснил, что за каждой повесткой закреплен четкий контроль.

"Они все номерные, они защищены. То есть это конверт, который защищает личные данные будущего призывника, все четко мониторится, каждый день отслеживаем", — пояснил он.

Напомним, юристы объяснили, имеют ли право граждане отказываться от получения повестки на почте и какое наказание существует в таком случае.

Также известно, имеют ли право украинцы обжаловать в суде штрафы за то, что человек не явился в ТЦК по повестке, которую прислали по почте.

Укрпошта почта Игорь Смелянский мобилизация повестки війна

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:43 Целят в спасателей — россияне повредили технику ГСЧС в Одесской области.

13:38 Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ — решение Рады

13:35 Рассылка повесток по почте – от чего зависит точность доставки

13:30 Смертельное ДТП в Польше — погибли двое украинцев

13:30 В Черновцах полиция задержала военнообязанного — что известно об инциденте

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

13:09 Атаки на Одесчину — медики рассказали о состоянии раненых

13:06 Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

13:05 Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии

13:00 Украинцы могут оформить выплаты на детей до 11,2 тыс. грн — условия

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

13:43 Целят в спасателей — россияне повредили технику ГСЧС в Одесской области.

13:38 Иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ — решение Рады

13:35 Рассылка повесток по почте – от чего зависит точность доставки

13:30 Смертельное ДТП в Польше — погибли двое украинцев

13:30 В Черновцах полиция задержала военнообязанного — что известно об инциденте

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны - 80x80

Зеленский анонсировал Формулу мира с условиями справедливого завершения войны

13:09 Атаки на Одесчину — медики рассказали о состоянии раненых

13:06 Погода испортится — синоптик Диденко предупредила о сильном похолодании

13:05 Количество раненых из-за обстрела Запорожья возросло — в каком они состоянии

13:00 Украинцы могут оформить выплаты на детей до 11,2 тыс. грн — условия

12:39 В Харькове не хватает коммунальщиков, спасателей и полицейских, — Терехов

18:39 Бизнес на уклонистах — одесситы рассказали, что делать с врачами-коррупционерами

06:40 Цены на медь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:11 Найдены списки уклонистов — что грозит тем, кто платил врачам за диагнозы

8 октября 2024

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

Text

13:00 Заявление Зеленского о конце войны и Венгрии против Украины — эфир День.LIVE

Text

12:58 Депутат объяснил, в чем проблема мобилизации мужчин от 18 до 25 лет

Text

10:20 Что влияет на наказание за СОЧ — комментарий военного юриста

Text

10:09 Военный юрист объяснил, как командиры причастны к СОЧ бойцов

Text

08:00 Зима без блекаутов и пауза в бронировании работников предприятий — эфир Ранок.LIVE

9 октября 2024
Text

21:28 Военный ВСУ объяснил тактику оккупантов в Курской области

Text

17:50 Буданов в Волчанске и визит Зеленского в Хорватию — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Запрет мобилизации до 25 лет и возвращение украинцев домой — эфир День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявил, что Европа закупила у России энергоресурсов на 700 млрд долларов

Text

12:17 Нардеп назвал причины, по которым военные идут в СОЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

2 октября 2024

23:56 Пенсии участникам боевых действий — какой принцип начисления