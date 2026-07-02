40-дневное бронирование гражданина, находящегося в розыске: что будет дальше

Сообщение о нарушениях в "Резерв+", проверка документов о розыске группой оповещения ТЦК. Фото: NV, Новини.LIVE

Работник предприятия, имеющего критически важное значение, имеет право на отсрочку от мобилизации. Предприятия оборонно-промышленного комплекса могут бронировать даже работников, находящихся в розыске, но только на 40 дней. Юристы объяснили, что произойдет по истечении этого срока.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Бронирование на украинских предприятиях

Бронирование является законным способом избежать мобилизации в особый период. Забронировать можно сотрудников, находящихся на рабочем месте.

Впрочем, право на бронирование своих сотрудников имеют далеко не все украинские предприятия. Для этого предприятие должно иметь статус критически важного для функционирования украинской экономики.

Предприятия, относящиеся к оборонно-промышленному комплексу, имеют еще одну привилегию. Они могут бронировать граждан, находящихся в розыске ТЦК.

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Через 40 дней после объявления розыска бронь будет снята

Но эта привилегия имеет серьезное ограничение. Бронирование для таких лиц может длиться не более 40 дней.

К юристам обратилась гражданка, муж которой получил именно такую отсрочку. Она поинтересовалась, чего ждать забронированному после истечения 40-дневного срока.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, пояснил, что 40 дней предоставляются только для того, чтобы решить вопрос с розыском. Айвазян добавил: "Если мужчина не снимется с розыска в течение 40 дней, бронирование не продлят".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в Минэкономики назвали условия для бронирования работников.

Министр экономики Алексей Соболев назвал обязательные условия для резервирования работников в Украине. По его словам, предприятие должно иметь статус критически важного и соответствовать трем критериям.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что размер ставки на критически важном предприятии не влияет на бронирование.

Если работник критически важного предприятия работает еще и в школе, где оформил отсрочку, это не влияет на возможность его зачисления в резерв. Точно так же это не влияет на списки военнообязанных работников критически важного предприятия. Он, даже при низкой ставке, все равно зачисляется в списки работников, на которых будет рассчитываться квота на призыв.