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Головна Мобілізація 40-денне бронювання громадянина з розшуком: що буде далі

40-денне бронювання громадянина з розшуком: що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2026 18:28
40-денне бронювання громадянина з розшуком: що буде далі
Повідомлення про порушення в "Резерв+", перевірка документів щодо розшуку групою оповіщення ТЦК. Фото: NV, Новини.LIVE

Працівник критично важливого підприємства має право на відстрочку від мобілізації. Підприємства оборонно-промислового комплексу можуть бронювати навіть працівників у розшуку, але лише на 40 днів. Юристи пояснили, що станеться після закінчення цього строку.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бронювання на українських підприємствах

Бронювання є законним варіантом уникнення мобілізації в особливий період. Забронювати можуть працівників на роботі.

Втім, право на бронювання своїх співробітників мають далеко не усі українські підприємства. Для цього підприємству потрібно мати статус критично важливого для функціонування української економіки.

Підприємства, які належать до оборонно-промислового комплексу, мають ще один привілей. Вони можуть бронювати громадян, які перебувають у розшуку ТЦК.

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Через 40 днів з розшуком бронь знімуть

Але цей привілей має серйозне обмеження. Бронювання для таких осіб може тривати не довше 40 днів.

До юристів звернулася громадянка, чоловік якої отримав саме таке бронювання. Вона поцікавилася, чого чекати заброньованому після закінчення 40-денного терміну.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, коментуючи цю ситуацію, що 40 днів надається тільки для того, аби вирішити питання з розшуком. Айвазян додав: "Якщо чоловік не зніметься з розшуку упродовж 40 днів, бронювання не продовжать".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у Мінекономіки назвали умови для бронювання працівників.

Міністр економіки Олексій Соболєв назвав обов'язкові умови для бронювання працівників в Україні. За його словами, підприємство повинно мати статус критично важливого і відповідати трьом критеріям.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що розмір ставки на критичному підприємстві не впливає на бронювання.

Якщо працівник критично важливого підприємства працює ще і у школі, де оформив відстрочку, це не впливає на можливість його бронювання. Так само не впливає на списки військовозобов’язаних працівників критичного підприємства. Він, навіть за низької ставки, все одно зараховується до списків працівників, на які буде рахуватися квота на бронювання.

бронювання ТЦК та СП розшук
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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