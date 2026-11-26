Перебронирование работников. Фото: коллаж Новини.LIVE

Если во время 72-часовой обработки заявления на бронирование у "Дія" у работника появляется статус розыска ТЦК, новый работодатель получит отказ. Даже чистый профиль в "Резерве+" в день представления списка не защитит от блокировки бронирования от мобилизации, если запись внесли на следующее утро.

Ситуацию разъяснил юрист Юрий Айвазян. передает Новини.LIVE.

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Какие риски будут у мужчины после увольнения и переоформления бронирования

Работник, уволившийся с работы с бронированием и сразу устроившийся в другую компанию, рискует остаться без отсрочки, если при проверке документов в системе появится розыск ТЦК. Само увольнение автоматически становится основанием для аннулирования старой брони от предыдущего работодателя, а для оформления новой действуют жесткие требования.

По общим правилам перевод работника на специальный военный учет длится 72 часа с момента формирования списка работодателем. Например, если новая компания подала документы в среду, этот трехдневный срок истекает только в субботу в то же время.

Весь этот период система проверяет соблюдение обязательных условий, среди которых отсутствие розыска. Поэтому тот факт, что еще вечером в среду в 21:00 у "Резерв+" не было никаких нарушений, не устраняет помехи, возникшей после появления записи о розыске в четверг утром.

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Почему может прийти розыск без полученной повестки

Нередко возникает ситуация, что военнообязанные видят причину "неявки по повестке", хотя самого документа на руки не получали. Однако по правилам проведения призыва надлежащим уведомлением по почте считается не только личное вручение письма. Подтверждением может стать почтовая отметка об отказе получить отправку или об отсутствии человека по адресу, определенному порядком призыва.

Как снять препятствие и вернуть бронирование

В первую очередь стоит попросить нового работодателя проверить в "Дія", какой результат получило поданное заявление. Параллельно нужно отправить письменное обращение в ТЦК, который инициировал розыск из-за неявки.

"Попросите предоставить копию повестки и доказательства оповещения с указанием его способа и дать", — советует Юрий Айвазян.

Если выяснится, что надлежащего уведомления на самом деле не было, гражданин вправе потребовать исправления ошибочной записи о розыске по закону о Едином государственном реестре. Как только данные исправят и статус у "Резерв+" обновится, новый работодатель сможет подать заявление на бронирование повторно.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года правительство создало Координационный центр для надзора за бронированием военнообязанных и усилило контроль за критическими предприятиями.

Впоследствии, 19 ноября, Кабмин принял постановление №1452, которым запустил переходный период до 20 декабря включительно. В настоящее время автоматически продлили действующие отсрочки, однако части компаний придется просмотреть списки забронированных. Это касается отдельных оборонных и энергетических предприятий, а также организаций по проектам международной технической помощи.

В то же время при перебронировании работникам не нужно заново проходить ВЛК, но оформить отсрочку может помешать статус розыска из-за неявки.