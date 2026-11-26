Перебронювання працівників. Фото: колаж Новини.LIVE

Якщо під час 72-годинного опрацювання заяви на бронювання в "Дії" у працівника з'являється статус розшуку ТЦК, новий роботодавець отримає відмову. Навіть чистий профіль у "Резерв+" у день подання списку не захистить від блокування бронювання від мобілізаії, якщо запис внесли наступного ранку.

Ситуацію роз'яснив юрист Юрій Айвазян. передає Новини.LIVE.

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Які ризики будуть у чоловіка після звільнення та переоформлення бронювання

Працівник, який звільнився з роботи із бронюванням і одразу влаштувався в іншу компанію, ризикує залишитися без відстрочки, якщо під час перевірки документів у системі з'явиться розшук ТЦК. Саме звільнення автоматично стає підставою для анулювання старої броні від попереднього роботодавця, а для оформлення нової діють жорсткі вимоги.

За загальними правилами переведення працівника на спеціальний військовий облік триває 72 години з моменту формування списку роботодавцем. Наприклад, якщо нова компанія подала документи в середу, цей триденний строк спливає лише в суботу в той самий час.

Весь цей період система перевіряє дотримання обов'язкових умов, серед яких: відсутність розшуку. Тому той факт, що ще ввечері в середу о 21:00 у "Резерв+" не було жодних порушень, не усуває перешкоди, яка виникла після появи запису про розшук у четвер вранці.

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Чому може прийти розшук без отриманої повістки

Нерідко виникає ситуація, що військовозобов'язані бачать причину "неявка за повісткою", хоча самого документа на руки не отримували. Однак за правилами проведення призову належним оповіщенням поштою вважається не лише особисте вручення листа. Підтвердженням також може стати поштова відмітка про відмову отримати відправлення або про відсутність людини за адресою, визначеною порядком призову.

Як зняти перешкоду та повернути бронювання

Найперше варто попросити нового роботодавця перевірити в "Дії", який результат отримала подана заява. Паралельно потрібно надіслати письмове звернення до того ТЦК, який ініціював розшук через неявку.

"Попросіть надати копію повістки та докази оповіщення із зазначенням його способу й дати", — радить Юрій Айвазян.

Якщо з'ясується, що належного оповіщення насправді не було, громадянин має право вимагати виправлення помилкового запису про розшук за законом про Єдиний державний реєстр. Щойно дані виправлять і статус у "Резерв+" оновиться, новий роботодавець зможе подати заяву на бронювання повторно.

Новини.LIVE повідомляли, що в жовтні 2026 року уряд створив Координаційний центр для нагляду за бронюванням військовозобов'язаних і посилив контроль за критичними підприємствами.

Згодом, 19 листопада, Кабмін ухвалив постанову № 1452, якою запустив перехідний період до 20 грудня включно. На цей час автоматично продовжили чинні відстрочки, проте частині компаній доведеться переглянути списки заброньованих. Це стосується окремих оборонних та енергетичних підприємств, а також організацій із проєктів міжнародної технічної допомоги.

Водночас при перебронюванні працівникам не потрібно заново проходити ВЛК, але оформити відстрочку може завадити статус розшуку через неявки.