Административные нарушения во время службы: как наказывают бойцов
За нарушение общих норм законодательства и совершение нарушений, связанных с прохождением службы, военных могут привлечь к административной ответственности. Наказание может быть различным: от штрафа до ареста с содержанием в гауптвахте. Последнее наказание назначают только мужчинам.
Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
За какие нарушения военнослужащего могут привлечь к административной ответственности
Согласно статьям 172-10–172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях, административная ответственность предусматривается за отказ от выполнения законных требований командира, СОЧ, халатное отношение к службе, нарушение правил обращения с оружием. Также наказывают тех, кто употребляет алкоголь или наркотики на территории воинских частей и в состоянии опьянения исполняет служебные обязанности.
Дела о военных административных правонарушениях рассматривает суд.
Как привлекают к административной ответственности:
- командир воинской части или уполномоченный Военной службы правопорядка в течение суток после выявления нарушения составляет протокол;
- военный получает копию протокола, может дать объяснения и замечания;
- протокол о совершении нарушения поступает в районный, городской или горрайонный суд;
- суд изучает доказательства, устанавливает наличие или отсутствие вины;
- в течение трех дней военному вручают или отправляют копию постановления;
- в течение десяти дней со дня вынесения постановление можно обжаловать.
В региональном военкомате отмечают, что нарушение одного вида могут признать как уголовным, так и административным. В частности, это касается СОЧ.
"Решающими являются обстоятельства, продолжительность, характер и последствия... Если деяние содержит признаки уголовного правонарушения, ответственность наступает в соответствии с Уголовным кодексом Украины", — говорится в сообщении.
За административные правонарушения в сфере дорожного движения и противодействия коррупции военные отвечают на тех же основаниях, что и гражданские.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщал, что подписать контракт могут как военнообязанные украинцы, так и иностранцы, и мобилизованные военные. Контрактники могут самостоятельно выбрать воинскую часть и специальность, а также имеют право на ряд льгот от государства. Для подписания договора необходимо пройти шесть этапов отбора.
Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что некоторым военным разрешают одновременно служить и получать образование в гражданском вузе. Обучение может быть дистанционным или заочным. Главное, чтобы учебный процесс не мешал выполнению служебных обязанностей.