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Главная Мобилизация Административные нарушения во время службы: как наказывают бойцов

Административные нарушения во время службы: как наказывают бойцов

Ua ru
20 октября 2026 04:30
Как наказывают военнослужащих за административные правонарушения facebook.com/NGUmainpage
Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: facebook.com/NGUmainpage

За нарушение общих норм законодательства и совершение нарушений, связанных с прохождением службы, военных могут привлечь к административной ответственности. Наказание может быть различным: от штрафа до ареста с содержанием в гауптвахте. Последнее наказание назначают только мужчинам.

Об этом в понедельник, 19 октября, сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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За какие нарушения военнослужащего могут привлечь к административной ответственности

Согласно статьям 172-10–172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях, административная ответственность предусматривается за отказ от выполнения законных требований командира, СОЧ, халатное отношение к службе, нарушение правил обращения с оружием. Также наказывают тех, кто употребляет алкоголь или наркотики на территории воинских частей и в состоянии опьянения исполняет служебные обязанности.

Дела о военных административных правонарушениях рассматривает суд.

Как привлекают к административной ответственности:

  • командир воинской части или уполномоченный Военной службы правопорядка в течение суток после выявления нарушения составляет протокол;
  • военный получает копию протокола, может дать объяснения и замечания;
  • протокол о совершении нарушения поступает в районный, городской или горрайонный суд;
  • суд изучает доказательства, устанавливает наличие или отсутствие вины;
  • в течение трех дней военному вручают или отправляют копию постановления;
  • в течение десяти дней со дня вынесения постановление можно обжаловать.

В региональном военкомате отмечают, что нарушение одного вида могут признать как уголовным, так и административным. В частности, это касается СОЧ.

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"Решающими являются обстоятельства, продолжительность, характер и последствия... Если деяние содержит признаки уголовного правонарушения, ответственность наступает в соответствии с Уголовным кодексом Украины", — говорится в сообщении.

За административные правонарушения в сфере дорожного движения и противодействия коррупции военные отвечают на тех же основаниях, что и гражданские.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский областной ТЦК и СП сообщал, что подписать контракт могут как военнообязанные украинцы, так и иностранцы, и мобилизованные военные. Контрактники могут самостоятельно выбрать воинскую часть и специальность, а также имеют право на ряд льгот от государства. Для подписания договора необходимо пройти шесть этапов отбора.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП писал, что некоторым военным разрешают одновременно служить и получать образование в гражданском вузе. Обучение может быть дистанционным или заочным. Главное, чтобы учебный процесс не мешал выполнению служебных обязанностей.

армия нарушения мобилизация наказание военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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