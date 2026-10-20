Українські військовослужбовці. Фото ілюстративне: facebook.com/NGUmainpage

За порушення загальних норм законодавства та скоєння пов'язаних із проходженням служби порушень військових можуть притягнути до адміністративної відповідальності. Покарання може бути різним: від штрафу до арешту з утриманням на гауптвахті. Останнє покарання призначають лише чоловікам.

Про це в понеділок, 19 жовтня, повідомили в Полтавському обласному ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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За які порушення воїна можуть притягнути до адміністративної відповідальності

Згідно зі статтями 172-10–172-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність передбачається за відмову від виконання законних вимог командира, СЗЧ, недбале ставлення до служби, порушення правил поводження зі зброєю. Також карають тих, хто вживає алкоголь або наркотики на території військових частин і у стані сп'яніння виконує службові обов'язки.

Справи про військові адміністративні правопорушення розглядає суд.

Як притягують до адміністративної відповідальності:

командир військової частини або уповноважений Військової служби правопорядку впродовж доби після виявлення порушення складає протокол;

військовий отримує копію протоколу, може надати пояснення та зауваження;

протокол про вчинення порушення надходить до районного, міського або міськрайонного суду;

суд досліджує докази, встановлює наявність чи відсутність вини;

упродовж трьох днів військовому вручають або надсилають копію постанови;

упродовж десяти днів від дня винесення постанову можна оскаржити.

У регіональному військоматі зазначають, що порушення одного виду можуть визнати як кримінальним, так і адміністративним. Зокрема, це стосується СЗЧ.

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"Визначальними є обставини, тривалість, характер і наслідки... Якщо діяння містить ознаки кримінального правопорушення, відповідальність настає за Кримінальним кодексом України", — йдеться в повідомленні.

За адміністративні правопорушення у сфері дорожнього руху та протидії корупції військові відповідають на таких же підставах, що й цивільні.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП повідомляв, що підписати контракт можуть і військовозобов'язані українці, і іноземці, і мобілізовані військові. Контрактники можуть самостійно обрати військову частину та фах, а також мають право на низку пільг від держави. Для підписання договору треба пройти шість етапів відбору.

Також Новини.LIVE з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП писав, що деяким військовим дозволяють одночасно служити та здобувати освіту в цивільному виші. Навчання може бути дистанційним або заочним. Головне, щоб освітній процес не заважав виконанню службових обов’язків.