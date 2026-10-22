Встреча с семьями военнослужащих воинской части. Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Семьи погибших защитников часто сталкиваются с задержкой в получении документов из воинских частей. Отсутствие акта о расследовании обстоятельств гибели военнослужащего и заключения ВЛК препятствует выплате компенсаций родственникам. Юристы объяснили алгоритм действий: от запросов в воинскую часть и проверки статуса дела в ТЦК до подготовки пакета документов для Пенсионного фонда.

Разъяснения предоставили юристы правозащитного центра для военнослужащих "Принцип", передает Новини.LIVE.

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Как родственникам истребовать документы у командования

Без акта расследования причин гибели и официального заключения военно-врачебной комиссии невозможно оформить государственные компенсации. Если воинская часть затягивает с выдачей таких документов, то юристы советуют в первую очередь выяснить наличие этих материалов в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Если окажется, что командование так и не передало дело в ТЦК, семье необходимо действовать самостоятельно. Наиболее правильным сначала будет прямое обращение на имя командира части в форме официального заявления или направления адвокатского запроса для принудительного истребования материалов.

Процесс начисления единовременной денежной помощи в связи с гибелью военнослужащего проходит исключительно в порядке очереди. Ускорить этот этап практически невозможно, однако родным следует держать под контролем ход самого дела. В частности, необходимо убедиться, что военкомат действительно перенаправил собранный пакет документов в межведомственную комиссию Министерства обороны Украины.

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Именно этот орган несет ответственность за принятие окончательного решения о начислении выплаты семье.

Оформление пенсии в Пенсионном фонде для родственников погибшего военнослужащего

Учреждение начнет процедуру только при условии предоставления полного пакета документов. Сюда входят копии свидетельств о смерти и браке, а также выписка из приказа руководства части об исключении погибшего из списков личного состава.

Кроме того, специалистам ПФУ обязательно понадобится заключение об обстоятельствах смерти в результате ранения, увечья или контузии, полученных при исполнении служебных обязанностей.

Подтвердить факт пребывания членов семьи на иждивении погибшего воина можно соответствующей справкой от уполномоченных органов по месту жительства или официальным решением суда.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинским бойцам помогают справиться с последствиями пережитого на фронте. Если защитник плохо спит, постоянно испытывает панику или сильную тревогу, нужно сразу обращаться к психотерапевту, чтобы вовремя пройти обследование на наличие посттравматического расстройства и начать терапию. В Полтавском ТЦК объяснили, куда обращаться за помощью.

Если у военного родители, братья или сестры живут в России, это не запрещает ему служить в ВСУ. Само наличие таких родственников не мешает мобилизации или службе в подразделении. Тщательные проверки начинаются только в одном случае.