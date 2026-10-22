Зустріч із родинами військовослужбовців військової частини. Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Родини загиблих захисників часто стикаються із затримкою документів від військових частин. Відсутність акта розслідування обставин загибелі воїна та висновку ВЛК блокує виплату компенсацій родичам. Юристи пояснили алгоритм дій від запитів до військової частини та перевірки статусу справи в ТЦК до підготовки пакета документів для Пенсійного фонду.

Пояснення надали законодавці юридичного правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип", передає Новини.LIVE.

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Як родичам витребувати документи у командування

Без акта розслідування причин загибелі та офіційного висновку військово-лікарської комісії нереально оформити державні компенсації. Якщо військова частина затягує з видачею таких документів, то юристи радять насамперед з'ясувати наявність цих матеріалів у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Якщо виявиться, що командування так і не передало справу до ТЦК, родині необхідно діяти самостійно. Найправильнішим спочатку буде пряме звернення на ім'я командира частини у формі офіційної заяви або ж направлення адвокатського запиту для примусового витребування матеріалів.

Процес нарахування одноразової грошової допомоги за загиблого оборонця просувається виключно в порядку черговості. Пришвидшити цей етап практично неможливо, однак рідним варто тримати на контролі рух самої справи. Зокрема, необхідно переконатися, що військкомат дійсно перенаправив зібраний пакет документів до міжвідомчої комісії Міністерства оборони України.

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Саме цей орган несе відповідальність за ухвалення фінального рішення щодо нарахування виплати сім'ї.

Оформлення пенсії у Пенсійному фонді для родичів загиблого військового

Установа розпочне процедуру лише за умови надання повного пакета документів. Сюди входять копії свідоцтв про смерть та шлюб, а також витяг із наказу керівництва частини про виключення загиблого зі списків особового складу.

Крім того, фахівцям ПФУ обов'язково знадобиться висновок щодо обставин смерті внаслідок поранення, каліцтва чи контузії, отриманих під час виконання службових обов'язків.

Підтвердити факт перебування членів сім'ї на утриманні полеглого воїна можна відповідною довідкою від уповноважених органів за місцем проживання або ж офіційним рішенням суду.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українським бійцям допомагають впоратися з наслідками пережитого на фронті. Якщо захисник погано спить, постійно відчуває паніку чи важку тривогу, треба відразу йти до психотерапевта, щоб вчасно перевіритися на посттравматичний розлад і почати терапію. В Полтавському ТЦК пояснили куди звертатися по допомогу.

Якщо у військового батьки, брати чи сестри живуть у Росії, це не забороняє йому служити в ЗСУ. Сама наявність такої рідні не заважає мобілізації чи службі в підрозділі. Ретельні перевірки починаються тільки в одному випадку.