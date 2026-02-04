Документ для отсрочки по уходу - когда местные власти могут отказать в оформлении Акта ухода

Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: МОТЦК

Местные власти должны выдавать гражданам, которые оформляют отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, Акт установления факта осуществления ухода. Юристы объяснили, может ли райгосадминистрация отказывать в выдаче Акта гражданам, которые являются нарушителями воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Отказ выдать Акт — законно или нет

К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации на основании ухода за близким родственником.

Мужчина рассказал, что районная государственная администрация отказала ему в выдаче Акта установления факта осуществления ухода из-за того, что он "уклонист".

"РГА не имеет никакого права отказывать Вам в принятии документов на основании того, что Вы "уклонист", — отметил в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Почему местная власть не имеет права отказывать гражданину

"Во-первых, Вы не являетесь уклонистом, а являетесь таким, который нарушил правила воинского учета", — отметил юрист.

"Во-вторых, наличие основания для привлечения Вас к админответственности никоим образом не связано с Вашим правом получить документ, который является необходимым для оформления отсрочки", — подчеркнул Айвазян.

Таким образом, местные власти должны выдать гражданину соответствующий документ, с которым лицо, претендующее на отсрочку, должно решить свои проблемы в территориальном центре комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два важных документа нужно предоставить в ТЦК для получения отсрочки по уходу.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка по уходу за чужим человеком.