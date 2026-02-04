Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Акт ухода — может ли РГА отказывать лицу в розыске

Акт ухода — может ли РГА отказывать лицу в розыске

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:20
Документ для отсрочки по уходу - когда местные власти могут отказать в оформлении Акта ухода
Гражданин подает заявление в ТЦК. Фото: МОТЦК

Местные власти должны выдавать гражданам, которые оформляют отсрочку от мобилизации для ухода за близким родственником, Акт установления факта осуществления ухода. Юристы объяснили, может ли райгосадминистрация отказывать в выдаче Акта гражданам, которые являются нарушителями воинского учета.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Отказ выдать Акт — законно или нет

К юристам обратился гражданин, который оформляет отсрочку от мобилизации на основании ухода за близким родственником.

Мужчина рассказал, что районная государственная администрация отказала ему в выдаче Акта установления факта осуществления ухода из-за того, что он "уклонист".

"РГА не имеет никакого права отказывать Вам в принятии документов на основании того, что Вы "уклонист", — отметил в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Почему местная власть не имеет права отказывать гражданину

"Во-первых, Вы не являетесь уклонистом, а являетесь таким, который нарушил правила воинского учета", — отметил юрист.

"Во-вторых, наличие основания для привлечения Вас к админответственности никоим образом не связано с Вашим правом получить документ, который является необходимым для оформления отсрочки", — подчеркнул Айвазян.

Таким образом, местные власти должны выдать гражданину соответствующий документ, с которым лицо, претендующее на отсрочку, должно решить свои проблемы в территориальном центре комплектования.

Напомним, мы ранее писали о том, какие два важных документа нужно предоставить в ТЦК для получения отсрочки по уходу.

Добавим, мы сообщали о том, предоставляется ли отсрочка по уходу за чужим человеком.

административные услуги мобилизация отсрочка военнообязанные уход
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации