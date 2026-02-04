Документ для відстрочки по догляду - коли місцева влада може відмовити у оформленні Акту догляду

Акт догляду — чи може РДА відмовляти особі у розшуку
Місцева влада має видавати громадянам, які оформлюють відстрочку від мобілізації для догляду за близьким родичем, Акт встановлення факту здійснення догляду. Юристи пояснили, чи може райдержадміністрація відмовляти у видачі Акту громадянам, які є порушниками військового обліку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Відмова видати Акт — законно чи ні
До юристів звернувся громадянин, який оформлює відстрочку від мобілізації на підставі догляду за близьким родичем.
Чоловік розповів, що районна державна адміністрація відмовила йому у видачі Акту встановлення факту здійснення догляду через те, що він "ухилянт".
"РДА не має жодного права відмовляти Вам у прийнятті документів з підстави того, що Ви "ухилянт", — наголосив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.
Чому місцева влада не має права відмовляти громадянину
"По-перше, Ви не є ухилянтом, а є таким, який порушив правила військового обліку", — зазначив юрист.
"По-друге, наявність підстави для притягнення Вас до адмінвідповідальності жодним чином не пов'язана із Вашим правом отримати документ, який є необхідним для оформлення відстрочки", — підкреслив Айвазян.
Таким чином, місцева влада повинна видати громадянину відповідний документ, з яким особа, що претендує на відстрочку, має вирішити свої проблеми в територіальному центрі комплектування.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які два важливі документи потрібно надати в ТЦК для отримання відстрочки по догляду.
Додамо, ми повідомляли про те, чи надається відстрочка по догляду за чужою людиною.
Читайте Новини.LIVE!