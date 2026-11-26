Отсрочка для многодетных родителей. Фото: коллаж Новини.LIVE

Отец троих несовершеннолетних детей от разных браков имеет законное право на отсрочку от мобилизации, даже если двое детей проживают за границей. В то же время задолженность по алиментам, превышающая сумму выплат за три месяца, лишает его этого права, и решающим фактором для ТЦК является официальная справка от исполнителя.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, передает Новини.LIVE.

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Почему задолженность по алиментам блокирует отсрочку

Согласно закону о мобилизации, отсрочку предоставляют женщинам и мужчинам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением тех, чей совокупный долг по алиментам превышает сумму платежей за три месяца.

"Ключевым юридическим фактором здесь является не просто наличие трёх биологических детей, а факт их содержания и отсутствие задолженности по алиментам свыше 3 месяцев", — отмечает юрист Владислав Дерий.

По его словам, критическим препятствием становится задолженность, превышающая размер выплат за три месяца хотя бы по одному ребенку или в совокупности согласно судебному решению или исполнительному листу. В такой ситуации военнообязанный теряет право на отсрочку до тех пор, пока не урегулирует задолженность.

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Договоренности с бывшими женами и что признает ТЦК

Гражданское и семейное законодательство позволяет договориться с бывшими женами об урегулировании долга, но для ТЦК решающим остается не договоренность между родителями, а официальная справка исполнителя.

"Простая "частная договоренность" или даже договор о реструктуризации не гарантируют автоматического получения отсрочки, если в справке исполнителя все равно зафиксировано наличие задолженности более 3 месяцев", — предупреждает Владислав Дерий.

Если в системе исполнительного производства до сих пор числится задолженность сроком более трех месяцев, ТЦК откажет даже при наличии соглашения о реструктуризации. Когда производство уже открыто у государственного или частного исполнителя, закон предоставляет три рабочих пути.

Проще всего будет полностью погасить долг и получить у исполнителя справку об отсутствии задолженности. Второй вариант — заключить мировое соглашение о сроках и порядке выплаты долга (реструктуризации) в соответствии с законом об исполнительном производстве, которое должно быть утверждено судом.

Третий вариант подойдет, если бывшая супруга может подать исполнителю заявление о возврате исполнительного документа или заявление об отсутствии претензий и погашении долга, когда стороны фактически урегулировали вопрос между собой.

Как восстановить право на отсрочку и подать заявление

Сначала мужу следует обратиться к государственному или частному исполнителю и получить официальный расчет задолженности по каждому исполнительному производству. После этого задолженность нужно либо полностью погасить, либо уменьшить до суммы, не превышающей три месячных платежа.

Когда исполнитель выдаст официальную справку об отсутствии задолженности по уплате алиментов, отец сможет подать заявление на отсрочку онлайн через приложение "Резерв+" или обратиться с документами в ЦПАП.

Новини.LIVE сообщали, что с сентября 2026 года реестр "Оберег" автоматически исключает из воинского учета мужчин в день их 60-летия, а старших офицеров — в 65 лет. Человека переводят в отставку без каких-либо заявлений и прохождения ВЛК, хотя иногда статус в "Резерв+" не меняется сам по себе, и тогда данные приходится обновлять.

Также сняться с розыска ТЦК сейчас можно дистанционно через "Резерв+", по почте, через адвоката или суд. В частности, за четыре категории нарушений в приложении разрешено уплатить штраф в размере 8 500 гривен со скидкой 50%, чтобы снять красную полоску без посещения военкомата.

В то же время призывникам советуют не поддаваться на подозрительные звонки с неизвестных номеров, когда собеседники представляются полицией и просят перезвонить якобы из-за повестки. Такие требования следует игнорировать, но свои военно-учетные документы на всякий случай лучше проверить.