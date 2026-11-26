Відстрочка для багатодітних батьків. Фото: колаж Новини.LIVE

Батько трьох неповнолітніх дітей від різних шлюбів має законне право на відстрочку від мобілізації, навіть якщо двоє дітей живуть за кордоном. Водночас борг за аліментами вище суми платежів за три місяці позбавляє цього права і вирішальною для ТЦК є офіційна довідка від виконавця.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

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Чому борг за аліментами блокує відстрочку

За законом про мобілізацію відстрочку надають жінкам і чоловікам, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, чий сукупний борг за аліментами перевищує суму платежів за три місяці.

"Ключовим юридичним фактором тут є не просто наявність трьох біологічних дітей, а факт їх утримання та відсутність заборгованості з аліментів понад 3 місяці", — зазначає юрист Владислав Дерій.

За його словами, критичною перешкодою стає борг, що перевищує тримісячний розмір виплат хоча б на одну дитину або сукупно за судовим рішенням чи виконавчим листом. У такій ситуації військовозобов'язаний втрачає право на відстрочку, доки не врегулює заборгованість.

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Домовленості з колишніми дружинами та що визнає ТЦК

Цивільне та сімейне законодавство дозволяє домовитися з колишніми дружинами про врегулювання боргу, але для ТЦК вирішальним залишається не домовленість між батьками, а офіційна довідка виконавця.

"Проста "приватна домовленість" або навіть договір про реструктуризацію не гарантують автоматичного отримання відстрочки, якщо у довідці виконавця все одно зафіксовано наявність заборгованості понад 3 місяці", — попереджає Владислав Дерій.

Якщо у системі виконавчого провадження досі рахується борг понад три місяці, ТЦК відмовить навіть за наявності угоди про реструктуризацію. Коли провадження вже відкрите в державного або приватного виконавця, закон дає три робочі шляхи.

Найпростіше буде повністю погасити борг і взяти у виконавця довідку про відсутність заборгованості. Другий варіант — це укласти мирову угоду про строки та порядок виплати боргу (реструктуризацію) за законом про виконавче провадження, яку має затвердити суд.

Третій варіант спрацює, якщо колишня дружина може подати виконавцю заяву про повернення виконавчого документа або заяву про відсутність претензій і погашення боргу, коли сторони фактично закрили питання між собою.

Як відновити право на відстрочку та подати заяву

Спершу чоловіку варто звернутися до державного або приватного виконавця й отримати офіційний розрахунок боргу за кожним виконавчим провадженням. Після цього заборгованість потрібно або повністю закрити, або зменшити до суми, яка не перевищує три місячні платежі.

Коли виконавець видасть офіційну довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, то після цього батько може подати заяву на відстрочку онлайн через застосунок "Резерв+" або звернутися з документами до ЦНАП.

Новини.LIVE повідомляли, що з вересня 2026 року реєстр "Оберіг" автоматично виключає з військового обліку чоловіків у день їхнього 60-річчя, а вищих офіцерів — у 65. Людину переводять у відставку без жодних заяв і проходження ВЛК, хоча інколи статус у "Резерв+" не змінюється сам, і тоді дані доводиться оновлювати.

Також знятися з розшуку ТЦК зараз можна дистанційно через "Резерв+", поштою, через адвоката чи суд. Зокрема, за чотири категорії порушень у застосунку дозволено сплатити штраф у 8 500 гривень зі знижкою 50%, щоб прибрати червону стрічку без візиту до військкомату.

Водночас заброньованим працівникам радять не вестися на підозрілі дзвінки з невідомих номерів, коли співрозмовники представляються поліцією й просять перетелефонувати нібито через повістку. Такі вимоги варто ігнорувати, але свої військово-облікові документи про всяк випадок краще перевірити.