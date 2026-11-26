Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: Getty Images

В Украине существует 17 законных оснований для аннулирования бронирования работников, и ТЦК не имеет полномочий отменять его самостоятельно. Снять бронирование может работодатель через портал «Дия» в течение одного дня, либо оно снимается автоматически после утраты предприятием статуса критически важного.

Что нужно знать о бронировании, объяснил юрист Эдгар Симонян, передает Новини.LIVE.

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Что означает аннулирование бронирования

Отмена бронирования означает, что конкретный работник теряет предоставленную ему отсрочку. Перечень всех 17 оснований для этого определяет Порядок бронирования, утвержденный Постановлением Кабмина № 76. При этом ТЦК среди органов, имеющих право отменять бронирование, в документе отсутствует.

Сегодня процедура работает только двумя способами: либо работодатель подает электронное заявление в "Дії" через услугу "Отмена бронирования работников" (ее рассматривают в течение одного дня), либо бронь аннулируется автоматически без каких-либо заявлений, когда предприятие утратило критичность или истек срок бронирования. При этом стоит учесть, что старые советы о бумажных обращениях в Минэкономики или ТЦК уже не работают — действующий порядок этого не предусматривает.

Кто снимает бронь в разных случаях

В зависимости от ситуации процедуру инициируют разные стороны или система срабатывает самостоятельно:

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Увольнение или решение руководителя . Если отсрочка на предприятии работнику больше не нужна, заявление в "Дії" подает директор или уполномоченное им лицо.

. Если отсрочка на предприятии работнику больше не нужна, заявление в "Дії" подает директор или уполномоченное им лицо. Превышение лимита забронированных . Руководитель обязан самостоятельно подать такое заявление в "Дії" в течение 10 рабочих дней.

. Руководитель обязан самостоятельно подать такое заявление в "Дії" в течение 10 рабочих дней. Потеря критичности или истечение срока бронирования . Никто ничего не подает. Как поясняет "Дія", отсрочка прекращается автоматически.

. Никто ничего не подает. Как поясняет "Дія", отсрочка прекращается автоматически. Отсутствие кода ЕГРПОУ или технической возможности . Заявление в «Дії» от своего имени подает орган, присвоивший компании статус критичности.

. Заявление в «Дії» от своего имени подает орган, присвоивший компании статус критичности. Священнослужители, сотрудники международных организаций, протезисты и другие специальные категории. Заявление в "Дії" подает государственный орган, через который их бронировали.

Аннулирование, истечение срока и изменение правил

Работодатели обычно снимают бронирование в трех случаях: работник увольняется, превышен лимит или отсрочка исчезла без подачи какого-либо заявления. Фактически речь идет о трех разных процессах:

Аннулирование — это когда отсрочку теряет конкретный работник.

Истечение срока — это первое из оснований для аннулирования без отдельной процедуры, то есть защита исчезает, как только истекает срок, на который она была предоставлена.

Отмена бронирований государством — изменение правил для всех сразу, работодатель ничего не делает.

Если у работника до сих пор осталось бумажное удостоверение по постановлению № 45, стоит проверить его статус в "Резерв+" и при необходимости оформить новое бронирование через "Дію".

Новини.LIVE сообщали, что 19 ноября 2026 года Кабинет Министров изменил порядок бронирования работников критически важных предприятий. Чтобы учреждения успели адаптироваться к новым условиям, правительство продлило действие уже предоставленных отсрочек до 20 декабря включительно, обновило механизм подсчета квот и расширило полномочия Координационного центра.

Теперь часть работодателей должна пересмотреть количество забронированных специалистов и привести его в соответствие с новыми государственными ограничениями, ведь для различных направлений установлены собственные лимиты. В первую очередь эти изменения затронут оборонные и энергетические предприятия, а также организации, реализующие проекты международной технической помощи.