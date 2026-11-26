Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: Getty Images

В Україні діє 17 законних підстав для анулювання бронювання працівників, і ТЦК не має повноважень скасовувати його самостійно. Зняти бронь може роботодавець через портал "Дія" за один день, або ж вона зникає автоматично після втрати підприємством статусу критично важливого.

Що треба знати про бронювання пояснив юрист Едгар Сімонян, передає Новини.LIVE.

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Що означає анулювання бронювання

Анулювання бронювання означає, що конкретний працівник втрачає надану ним відстрочку. Перелік усіх 17 підстав для цього визначає Порядок бронювання, затверджений Постановою Кабміну № 76. При цьому ТЦК серед органів, які мають право скасовувати бронь, у документі немає.

Сьогодні процедура працює лише двома способами: або роботодавець подає електронну заяву в "Дії" через послугу "Анулювання бронювання працівників" (її опрацьовують до одного дня), або бронь анулюється автоматично без жодних заяв, коли підприємство втратило критичність чи минув її строк. При цьому варто врахувати, що старі поради про паперові звернення до Мінекономіки чи ТЦК уже не працюють — чинний порядок цього не передбачає.

Хто знімає бронь у різних випадках

Залежно від ситуації, процедуру запускають різні сторони або система спрацьовує сама:

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Звільнення чи рішення керівника . Якщо відстрочка на підприємстві працівнику більше не потрібна, заяву в "Дії" подає директор або уповноважена ним особа.

. Якщо відстрочка на підприємстві працівнику більше не потрібна, заяву в "Дії" подає директор або уповноважена ним особа. Перевищення ліміту заброньованих . Керівник зобов'язаний сам подати таку заяву в "Дії" протягом 10 робочих днів.

. Керівник зобов'язаний сам подати таку заяву в "Дії" протягом 10 робочих днів. Втрата критичності або закінчення строку брон і. Ніхто нічого не подає. Як пояснює "Дія", відстрочка припиняється автоматично.

і. Ніхто нічого не подає. Як пояснює "Дія", відстрочка припиняється автоматично. Немає коду ЄДРПОУ чи технічної змоги . Заяву в "Дії" від свого імені подає орган, який надав компанії статус критичності.

. Заяву в "Дії" від свого імені подає орган, який надав компанії статус критичності. Священнослужителі, працівники міжнародних організацій, протезисти та інші спецкатегорії. Заяву в "Дії" подає державний орган, через який їх бронювали.

Анулювання, закінчення строку і зміна правил

Роботодавці зазвичай знімають бронювання у трьох випадках: працівник звільняється, перевищено ліміт або відстрочка зникла без жодної поданої заяви. Фактично йдеться про три різні процеси:

Анулювання — це коли відстрочку втрачає конкретний працівник.

Закінчення строку — це перша з підстав анулювання без окремої процедури, тобто захист зникає, щойно спливає час, на який його надали.

Скасування бронювань державою — зміна правил для всіх одразу, роботодавець нічого не робить.

Якщо у працівника досі залишилося паперове посвідчення за постановою № 45, варто перевірити його статус у "Резерв+" і за потреби оформити нове бронювання через "Дію".

Новини.LIVE повідомляли, що 19 листопада 2026 року, Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників критично важливих підприємств. Щоб установи встигли адаптуватися до нових умов, уряд продовжив дію вже наданих відстрочок до 20 грудня включно, оновив механізм підрахунку квот і розширив повноваження Координаційного центру.

Тепер частина роботодавців має переглянути кількість заброньованих фахівців і привести її у відповідність до нових державних обмежень, адже для різних напрямків встановили власні ліміти. Насамперед ці зміни зачеплять оборонні та енергетичні підприємства, а також організації, що реалізують проєкти міжнародної технічної допомоги.