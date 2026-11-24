Ведение отчетности для ТЦК. Фото: коллаж Новини.LIVE

Сдача служебного автомобиля в аренду, лизинг или в залог не освобождает владельца от отчетности перед ТЦК. Когда одно ООО сдает свой автомобиль, стоящий на военном учете, в аренду другой компании, машина все равно остается на балансе владельца. Поэтому предприятие-арендодатель не может просто забыть о ней в документах для ТЦК и СП. Необходимо как быстро уведомить о самой передаче, так и правильно отразить транспортное средство в регулярном отчете.

Об этом сообщили специалисты по кадровому учету и трудовому праву 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Семь дней на письмо в ТЦК и когда нужно уведомлять

Компания должна уложиться в семидневный срок со дня передачи машины и уведомить именно тот ТЦК и СП, где этот транспорт стоит на учете.

Уведомление требуется в двух случаях:

автомобиль сдается в долгосрочную аренду или лизинг;

транспорт передают в качестве предмета залога.

Закон не требует использования какого-либо специального бланка для этого. Предприятие просто пишет письмо в произвольной форме на имя руководителя соответствующего ТЦК и СП.

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Согласно тому же пункту 15 Положения № 1921 руководители предприятий, учреждений и организаций ежегодно отчитываются перед ТЦК дважды, а именно до 20 июня и до 20 декабря. Для этого подают Ведомость по приложению 1, куда вносят данные о:

имеющиеся транспортные средства и технику;

их техническое состояние;

сотрудников, работающих на этих машинах и технике.

Поскольку сданная в аренду машина по-прежнему будет находиться на балансе арендодателя, исключать её из отчёта нельзя. Информацию о том, что автомобиль передан в аренду, вписывают в пункт 4.

Сама форма «Ведомости» по приложению 1 не содержит поля с адресом получателя. Согласно правилам делопроизводства (п. 10 гл. 1 разд. II Правил организации делопроизводства и архивного хранения документов, утвержденных приказом Минюста от 18.06.2015 № 1000/5) с сопроводительным письмом направляются:

документы без адресной части — планы, отчеты, справки, акты и т. п.;

документы, которые должны быть возвращены обратно;

электронные носители информации.

Поэтому ведомость в ТЦК целесообразно отправлять вместе с сопроводительным письмом.

Новини.LIVE сообщали, что если в военном билете по ошибке указано неверное место рождения, это можно спокойно исправить без каких-либо штрафов. Важно прийти в ТЦК с заявлением и документами, подтверждающими правильные данные.

Отдельно в ТЦК напомнили, что сама по себе беременность супруги не дает мужу права на отсрочку от службы, но основания для неё могут появиться уже после рождения ребёнка.