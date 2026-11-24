Авто в оренді між компаніями: як правильно звітувати в ТЦК
Здача службового авто в оренду, лізинг чи заставу не звільняє власника від звітування перед ТЦК. Коли одне ТОВ віддає свій автомобіль на військовому обліку в оренду іншій компанії, машина все одно залишається на балансі власника. Через це підприємство-орендодавець не може просто забути про неї у документах для ТЦК та СП. Тому потрібно і швидко повідомити про саму передачу, і правильно показати транспорт у регулярному звіті.
Про це повідомили фахівці з кадрового обліку та трудового права 7eminar, передає Новини.LIVE.
Сім днів на лист до ТЦК і коли потрібно повідомляти
Компанія має вкластися у семиденний строк від дня передачі машини та сповістити саме той ТЦК та СП, де цей транспорт стоїть на обліку.
Повідомлення потрібне у двох випадках:
- авто віддають у довгострокову оренду або лізинг;
- транспорт передають як предмет застави.
Жодного спеціального бланка для цього закон не вимагає. Підприємство просто пише лист у довільній формі на ім'я керівника відповідного ТЦК та СП.
Де показати орендоване авто у Відомості до 20 грудня
За тим самим пунктом 15 Положення №1921 керівники підприємств, установ і організацій щороку звітують перед ТЦК двічі, а саме до 20 червня та до 20 грудня. Для цього подають Відомість за додатком 1, куди вносять дані про:
- наявні транспортні засоби й техніку;
- їхній технічний стан;
- працівників, які працюють на цих машинах і техніці.
Оскільки віддана в оренду машина досі буде на балансі орендодавця, прибирати її зі звіту не можна. Інформацію про те, що авто передали в оренду, вписують у пункт 4.
Сама форма Відомості за додатком 1 не має поля з адресою отримувача. За правилами діловодства (п. 10 гл. 1 розд. II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 №1000/5) із супровідним листом надсилають:
- документи без адресної частини — плани, звіти, довідки, акти тощо;
- документи, які мають повернути назад;
- електронні носії інформації.
Через це відомість до ТЦК доцільно відправляти разом із супровідним листом.
Новини.LIVE повідомляли, що якщо у військовому квитку через помилку вказали неправильне місце народження, це можна спокійно виправити без жодних штрафів. Важливо прийти до ТЦК із заявою та документами, що підтверджують правильні дані.
Окремо в ТЦК нагадали, що сама по собі вагітність дружини не дає чоловікові права на відстрочку від служби, але підстави для неї можуть з'явитися вже після народження дитини.