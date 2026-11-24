Ведення звітності для ТЦК. Фото: колаж Новини.LIVE

Здача службового авто в оренду, лізинг чи заставу не звільняє власника від звітування перед ТЦК. Коли одне ТОВ віддає свій автомобіль на військовому обліку в оренду іншій компанії, машина все одно залишається на балансі власника. Через це підприємство-орендодавець не може просто забути про неї у документах для ТЦК та СП. Тому потрібно і швидко повідомити про саму передачу, і правильно показати транспорт у регулярному звіті.

Про це повідомили фахівці з кадрового обліку та трудового права 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Сім днів на лист до ТЦК і коли потрібно повідомляти

Компанія має вкластися у семиденний строк від дня передачі машини та сповістити саме той ТЦК та СП, де цей транспорт стоїть на обліку.

Повідомлення потрібне у двох випадках:

авто віддають у довгострокову оренду або лізинг;

транспорт передають як предмет застави.

Жодного спеціального бланка для цього закон не вимагає. Підприємство просто пише лист у довільній формі на ім'я керівника відповідного ТЦК та СП.

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Де показати орендоване авто у Відомості до 20 грудня

За тим самим пунктом 15 Положення №1921 керівники підприємств, установ і організацій щороку звітують перед ТЦК двічі, а саме до 20 червня та до 20 грудня. Для цього подають Відомість за додатком 1, куди вносять дані про:

наявні транспортні засоби й техніку;

їхній технічний стан;

працівників, які працюють на цих машинах і техніці.

Оскільки віддана в оренду машина досі буде на балансі орендодавця, прибирати її зі звіту не можна. Інформацію про те, що авто передали в оренду, вписують у пункт 4.

Сама форма Відомості за додатком 1 не має поля з адресою отримувача. За правилами діловодства (п. 10 гл. 1 розд. II Правил організації діловодства та архівного зберігання документів, затверджених наказом Мін'юсту від 18.06.2015 №1000/5) із супровідним листом надсилають:

документи без адресної частини — плани, звіти, довідки, акти тощо;

документи, які мають повернути назад;

електронні носії інформації.

Через це відомість до ТЦК доцільно відправляти разом із супровідним листом.

Новини.LIVE повідомляли, що якщо у військовому квитку через помилку вказали неправильне місце народження, це можна спокійно виправити без жодних штрафів. Важливо прийти до ТЦК із заявою та документами, що підтверджують правильні дані.

Окремо в ТЦК нагадали, що сама по собі вагітність дружини не дає чоловікові права на відстрочку від служби, але підстави для неї можуть з'явитися вже після народження дитини.