Аспирантура за рубежом: дает ли обучение право на отсрочку от мобилизации

Студенты аспирантуры. Фото: ЛНТУ. Коллаж: Новини.LIVE

Аспиранты, как и студенты, могут получить отсрочку от призыва в ВСУ в особый период. При этом не имеет значения, украинский это вуз или иностранный. Формального запрета в соответствующем законе не предусмотрено.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале uristy.ua.

Отсрочка от мобилизации для студентов

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации. Отсрочка предоставляется на весь период обучения, в том числе и на каникулы.

Студенты получают отсрочку не только во время обучения на бакалавриате. Магистратура и аспирантура также являются теми уровнями образования, которые позволяют оформлять отсрочку от мобилизации.

Для того чтобы получить отсрочку, студент или аспирант должен соответствовать двум основным критериям. Это обучение на дневной (дуальной) форме и соблюдение принципа последовательности получения образования.

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К юристам обратился гражданин, обучающийся в аспирантуре. При этом вуз, в аспирантуре которого учится этот человек, является иностранным учебным заведением.

Гражданин поинтересовался, можно ли получить отсрочку в таком случае. Юристы, комментируя эту ситуацию, пояснили, что формально у таких студентов все же есть право на отсрочку.

Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул: "В пункте 1 части третьей статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» нет прямого оговорки о том, что право на отсрочку имеют исключительно студенты украинских учебных заведений. Закон требует дневной или дуальной формы обучения и соблюдения последовательности уровней образования, но не содержит территориального ограничения относительно местонахождения университета. Поэтому отказ исключительно по мотивам обучения за рубежом может рассматриваться как сужение смысла нормы закона подзаконным актом".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что студенту польско-украинского вуза ТЦК не оформит отсрочку.

Студенты украинских вузов получают отсрочку от мобилизации в особый период. Но если вуз является партнерским, например, польско-украинским, ТЦК отсрочку не оформит. Поскольку формально такой студент будет зачислен в иностранное учебное заведение.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что академический отпуск аннулирует отсрочку даже в аспирантуре.

Аспирант, как и студент, имеет право на отсрочку от мобилизации на весь период обучения. Но существует одно исключение, когда отсрочка будет отменена для студента аспирантуры. Это произойдет, если он воспользуется своим правом на академический отпуск.