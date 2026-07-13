Аспірантура за кордоном: чи дає навчання право на відстрочку від мобілізації

Студенти аспірантури. Фото: ЛНТУ. Колаж: Новини.LIVE

Аспіранти, як і студенти, можуть отримати відстрочку від призову до ЗСУ в особливий період. При цьому не має значення, це український чи іноземний виш. Формальної заборони у відповідному законі не виписано.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі uristy.ua.

Відстрочка від мобілізація для студентів

Студенти мають право на відстрочку від мобілізації. Відстрочка надається на увесь час навчання, зокрема, і на канікули теж.

Студенти отримують відстрочку не тільки під час навчання на бакалавраті. Магістратура та аспірантура теж є тими освітніми рівнями, які дозволяють оформлювати відстрочку від мобілізації.

Для того, аби отримати відстрочку, студент чи аспірант повинен відповідати двом основним критеріям. Це навчання на денній (дуальній) формі та непорушення принципу послідовності здобуття освіти.

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Іноземний чи український виш, різниці немає

До юристів звернувся громадянин, який навчається в аспірантурі. При цьому виш, у аспірантурі якого навчається чоловік, є іноземним освітнім закладом.

Громадянин поцікавився, чи можна отримати відстрочку в такому випадку. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що формально у таких студентів все ж є право на відстрочку.

Юрист Євген Корнійчук підкреслив: "У пункті 1 частини третьої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" немає прямого застереження, що право на відстрочку мають виключно здобувачі українських закладів освіти. Закон вимагає денну або дуальну форму та дотримання послідовності рівнів освіти, але не містить територіального обмеження щодо місця розташування університету. Тому відмова лише з мотивів навчання за кордоном може розглядатися як звуження змісту норми закону підзаконним актом".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що студенту польсько-українського вишу ТЦК не оформить відстрочку.

Студенти українських вишів отримують відстрочку від мобілізації в особливий період. Але якщо виш є партнерським, наприклад, польсько-українським, ТЦК відстрочку не оформить. Бо формально такий студент буде зарахований до іноземного навчального закладу.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що академвідпустка анулює відстрочку навіть в аспірантурі.

Аспірант, як і студент, має право на відстрочку від мобілізації на увесь час навчання. Але існує один виняток, коли відстрочка буде скасована для студента аспірантури. Це станеться, якщо він використає своє право на академічну відпустку.