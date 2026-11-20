Проверка зрения у военнослужащего. Фото: Вільне радіо

Полностью освобождают от мобилизации и исключают из учета военнообязанных с тяжелыми, стойкими или прогрессирующими заболеваниями глаз. В то же время менее выраженные нарушения зрения допускают службу на должностях без значительных нагрузок на зрение. Однако решение ВВК по каждому случаю всегда принимается индивидуально.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины № 402 "Об утверждении Положения о военно-медицинской экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Полная негодность: при каких заболеваниях глаз исключают из учета

Освобождение от мобилизации с признанием нетрудоспособным и исключением из воинского учета предусмотрено для лиц, у которых диагностированы тяжелые, стойкие или прогрессирующие нарушения зрения. В частности, ВВК принимает решение о полной негодности при критическом снижении остроты зрения вследствие полной слепоты или отсутствия одного или обоих глаз.

Кроме того, призыв в армию невозможен при наличии следующих офтальмологических состояний:

близорукость или дальнозоркость любого глаза свыше 12,0 диоптрий в одном из меридианов;

высокая степень аметропии;

глаукома в тяжелой стадии, поразившая оба глаза;

отслойка или разрыв сетчатки любого происхождения на обоих глазах;

паралич двигательных мышц глазного яблока, сопровождающийся постоянным двоением в глазах (диплопией);

значительные анатомические дефекты век или конъюнктивы, вызывающие существенные нарушения зрительной или двигательной функции обоих глаз;

тяжелые и прогрессирующие заболевания всех отделов глаза и его придатков на обоих глазах с частыми обострениями или стойким снижением зрительных функций (включая рубцовые изменения, помутнения, дегенеративными процессами, хроническими катарактами и поражением зрительного нерва).

Ограниченная годность: при каких диагнозах, связанных со зрением, возможна мобилизация

Не каждое нарушение зрения закрывает путь к службе. Если офтальмологические проблемы менее выражены, военнообязанного могут признать ограниченно годным с правом призыва на должности, где нет значительных зрительных нагрузок.

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В перечень диагнозов, при которых возможно установление ограниченной годности, входят:

умеренная близорукость или дальнозоркость в диапазоне от 6,0 до 12,0 диоптрий;

астигматизм с разницей рефракции в двух главных меридианах от 3,0 до 6,0 диоптрий;

глаукома в легкой форме;

простые или хронические заболевания век, слезных путей или глазницы, не приводящие к значительному нарушению функций;

конъюнктивиты и другие воспалительные процессы, не влияющие на зрительную или моторную функцию глаза.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине уже упростили часть медицинских и бюрократических процедур для бойцов и добровольцев. В частности, 11 ноября 2026 года правительство постановлением № 1414 устранило неясности в законе, из-за которых участники добровольческих формирований территориальных общин долгое время не могли нормально подать документы на инвалидность вследствие войны.

Кроме того, с 24 ноября вступают в силу обновленные правила реабилитации для военных и людей, вернувшихся из плена. Отныне государство будет полностью покрывать длительное лечение в любых клиниках, современное протезирование и усиленное питание, а возвращать бойца в часть без заключения медкомиссии теперь строго запрещено.

В то же время для самих военнообязанных в 2027 году сохраняется привычное правило относительно медицинского осмотра. Справка ВВК во время мобилизации остается действительной в течение 12 месяцев со дня проверки, после чего человека при наличии оснований могут вызвать на комиссию повторно.