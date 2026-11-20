Перевірка зору у військовослужбовця. Фото: Вільне радіо

Повністю звільняють від мобілізації та виключають з обліку військовозобов'язаних із тяжкими, стійкими або прогресуючими хворобами очей. Водночас менш виражені порушення зору дозволяють службу на посадах без значних навантажень на зір. Але рішення ВЛК щодо кожного випадку завжди ухвалює індивідуально.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на наказ Міністерства оборони України №402 "Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Повна непридатність: за яких хвороб очей виключають з обліку

Звільнення від мобілізації з визнанням непридатним і виключенням з військового обліку передбачене для осіб, у яких діагностовано тяжкі, стійкі або прогресуючі порушення зору. Зокрема, ВЛК ухвалює рішення про повну непридатність при критичному зниженні гостроти зору через повну сліпоту або відсутність одного чи обох очей.

Окрім цього, призов до війська неможливий за наявності таких офтальмологічних станів:

короткозорість або далекозорість будь-якого ока понад 12,0 діоптрій в одному з меридіанів;

високий ступінь аметропії;

глаукома у важкій стадії, що вразила обидва ока;

відшарування або розрив сітківки будь-якого походження на обох очах;

параліч рухових м'язів очного яблука, який супроводжується постійним подвійним зором (диплопією);

значні анатомічні дефекти повік або кон'юнктиви, що спричиняють суттєві порушення зорової чи рухової функції обох очей;

важкі та прогресуючі хвороби всіх відділів ока і його придатків на обох очах із частими загостреннями або стійким падінням зорових функцій (включно з рубцевими змінами, помутніннями, дегенеративними процесами, хронічними катарактами та ураженням зорового нерва).

Обмежена придатність: із якими діагнозами щодо зору можлива мобілізація

Не кожне порушення зору закриває шлях до служби. Якщо офтальмологічні проблеми менш виражені, військовозобов'язаного можуть визнати обмежено придатним із правом призову на посади, де немає значних зорових навантажень.

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До переліку діагнозів, за яких можливе встановлення обмеженої придатності, входять:

помірна короткозорість або далекозорість у діапазоні від 6,0 до 12,0 діоптрій;

астигматизм із різницею рефракції у двох головних меридіанах від 3,0 до 6,0 діоптрій;

глаукома в легкій формі;

прості або хронічні захворювання повік, слізних шляхів чи орбіти, які не призводять до значного порушення функцій;

кон'юнктивіти та інші запальні процеси, що не позначаються на зоровій або моторній функції ока.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Україні вже спростили частину медичних та паперових процедур для бійців і добровольців. Зокрема, 11 листопада 2026 року уряд постановою № 1414 прибрав плутанину в законі, через яку учасники добровольчих формувань територіальних громад довгий час не могли нормально подати документи на інвалідність внаслідок війни.

Окрім цього, з 24 листопада починають діяти оновлені правила реабілітації для військових та людей, які повернулися з полону. Відтепер держава повністю покриватиме тривале лікування в будь-яких клініках, сучасне протезування й посилене харчування, а повертати бійця до частини без висновку медкомісії тепер суворо заборонено.

Водночас для самих військовозобов'язаних у 2027 році зберігається звичне правило щодо медичного огляду. Довідка ВЛК під час мобілізації залишається чинною протягом 12 місяців із дня перевірки, після чого людину за наявності підстав можуть викликати на комісію повторно.