Когда мужчины в возрасте от 25 до 60 лет должны пройти повторное обследование на инвалидность

Медицинский осмотр военнослужащего. Фото: Today.ua

Кабмин принял постановление № 1359, которое гарантирует непрерывность инвалидности до проведения новых медицинских осмотров. Согласно постановлению, старые справки останутся в силе до момента принятия нового решения экспертной группой, а сомнительные диагнозы будут подлежать строгому мониторингу. Эта норма касается исключительно тех граждан, чей плановый повторный осмотр пришелся на период действия военного положения, из-за чего так и не был проведен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров Украины.

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Сроки прохождения медосмотра при переоценке инвалидности

Постановление действует в отношении тех, кто должен был пройти повторную оценку после реформы МСЭК.

Государство установило для них четкие временные рамки прохождения новой оценки:

Мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, имеющие II или III группу инвалидности , должны были пройти процедуру с 1 апреля по 1 ноября 2025 года.

, должны были пройти процедуру с 1 апреля по 1 ноября 2025 года. Для остальных лиц с инвалидностью срок продлен до 1 апреля 2026 года (с предусмотренными нормативным актом исключениями).

Если человек успевает пройти оценку в эти установленные сроки, его прежний статус считается законным до даты заседания комиссии. Например, если действие III группы истекло в марте 2025 года, а экспертная комиссия приняла отрицательное решение о дальнейшей инвалидности только в июне, предыдущий статус остается в силе именно до июньской даты. Главное условие сохранения этих гарантий — не игнорировать установленные сроки осмотра.

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Проверка диагнозов и риск потери статуса

Вместе с тем выводы экспертных групп не являются окончательными. Государство усилило контроль за необоснованными решениями, передав полномочия по проверкам Центру оценки функционального состояния человека. Специалисты Центра могут вмешаться, если возникнут подозрения в незаконности присвоения инвалидности, определения конкретной группы или же безосновательного отказа пациенту.

Процесс проверки запускается на основе результатов мониторинга или соответствующих решений уполномоченных органов. Для выявления систематических нарушений на местах будут создаваться региональные рабочие группы.

В их состав войдут представители государственных структур, медицинского сообщества и антикоррупционных общественных организаций. Обнаружив признаки фальсификаций, они будут инициировать официальную проверку со стороны Центра.

После аудита у Центра есть три варианта действий: оставить заключение без изменений, отменить его или вынести новое решение. В некоторых случаях гражданину может быть назначено дополнительное медицинское обследование. Если человек без уважительных причин откажется его проходить или просто не явится, это станет прямым законным основанием для полной отмены его инвалидности.

Обжалование неправомерных решений ЭКОПФО

Пациенты, не согласные с заключениями экспертной комиссии, получили обновленный механизм защиты своих прав. Отказ в установлении инвалидности или назначение некорректной группы можно обжаловать в том же Центре оценки функционального состояния лица.

Сама процедура адаптирована к нормам Закона Украины "Об административной процедуре". Подать жалобу можно как в бумажном виде, так и через электронную систему.

Рассмотрение обращений может происходить заочно, очно или с помощью инструментов телемедицины. Специалисты обязательно учитывают пожелания заявителя относительно формата общения, однако в особых случаях Центр оставляет за собой право требовать исключительно личного присутствия на осмотре. По итогам рассмотрения жалобы эксперты могут принять новое решение, отменить предыдущее или оставить его в силе.

Новини.LIVE ранее сообщали, что военнослужащие, получившие ранения или травмы, должны пройти медико-социальную экспертизу с полным пакетом справок. При рассмотрении дела комиссия обращает внимание не только на физические повреждения, но и на то, насколько человек может самостоятельно передвигаться, ухаживать за собой и жить в обществе.

В то же время в Вооруженных силах решили жестко контролировать работу военно-медицинских комиссий. Будут проверяться как сами медицинские осмотры, так и работа сотрудников ТЦК с реестрами. Если врачи будут выдавать поддельные справки или направлять в армию людей с серьезными заболеваниями, их будут привлекать к ответственности.

Вместе с тем для действующих военнослужащих процедуры несколько упростили. Если боец находится в ежегодном отпуске в другом регионе и нуждается в обследовании, он может пройти ВЛК прямо на месте. Возвращаться по направлению в свою часть не нужно, а оформить необходимые документы разрешили онлайн через приложение «Армия+».